РФ начала защищать антидронными сетками подводные лодки за 7400 км от Украины

Россия защищает атомные подводные лодки антидроновими сетками даже на Камчатке - в 7400 км от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Министерства обороны Сергея Стерненко в Telegram .

Что увидели на спутниковых снимках

На снимках морской базы "Рыбачий" на полуострове Камчатка зафиксировано антидронные сетки по меньшей мере над двумя атомными субмаринами. Это лодки класса "Борей" и "Борей-А".

Именно эта база является главным местом базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота РФ. Оттуда субмарины отправляются в длительные боевые патрулирования в Тихом океане.

Что несут эти лодки

Каждая субмарина класса "Борей" и "Борей-А" вооружена 16 межконтинентальными баллистическими ракетами РСМ-56 "Булава". Также на базе стоят подводные лодки - носители крылатых ракет.