РФ начала защищать антидронными сетками подводные лодки за 7400 км от Украины
Россия защищает атомные подводные лодки антидроновими сетками даже на Камчатке - в 7400 км от Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Министерства обороны Сергея Стерненко в Telegram.
Что увидели на спутниковых снимках
На снимках морской базы "Рыбачий" на полуострове Камчатка зафиксировано антидронные сетки по меньшей мере над двумя атомными субмаринами. Это лодки класса "Борей" и "Борей-А".
Именно эта база является главным местом базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота РФ. Оттуда субмарины отправляются в длительные боевые патрулирования в Тихом океане.
Что несут эти лодки
Каждая субмарина класса "Борей" и "Борей-А" вооружена 16 межконтинентальными баллистическими ракетами РСМ-56 "Булава". Также на базе стоят подводные лодки - носители крылатых ракет.
Напомним, украинские дроны 13 мая атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод вблизи Каспийского моря - в 1675 км от границы. Россияне заявили о "сбивании всех дронов", однако признали пожар на территории предприятия от обломков.
А один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России - "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - после серии украинских ударов полностью остановил переработку нефти. Ремонт, по данным отраслевых источников, может занять несколько недель.