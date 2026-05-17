ua en ru
Вс, 17 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны поразили логистический узел россиян в 20 км от Покровска (видео)

12:28 17.05.2026 Вс
2 мин
Что именно удалось уничтожить украинским воинам?
aimg Татьяна Степанова
Силы обороны поразили логистический узел россиян в 20 км от Покровска (видео) Фото: Силы обороны поразили логистический узел россиян в 20 км от Покровска (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Силы обороны Украины поразили логистический узел российских оккупантов возле Селидово, что в 20 км от Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Подразделения в полосе ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ во взаимодействии с командованием УВ "Восток", Силами беспилотных систем и ЦСО СБУ "Альфа" провели комплексное огневое поражение по тыловой инфраструктуре противника у Селидово.

Цель - район логистического обеспечения оккупационных войск, расположенный около 20 км к юго-востоку от Покровска.

По результатам совместных действий, поражены:

  • логистический склад МТЗ на территории бывшей шахты;
  • система антенн, которую враг разместил на вершине террикона.

По имеющейся информации, сеть радиотехнических приборов помогала оккупантам запускать и направлять ударные дроны "Молния" по позициям украинских военных в районе Покровска, а также обеспечивала работу интернета оккупантов в городе.

Для удара украинские войска привлекли HIMARS и ударные дроны средней дальности.

Бои за Покровск

Напомним, уже длительное время ведутся изнурительные боевые действия на Покровском направлении, где сосредоточено большинство штурмов российских войск.

Россияне рассматривают Покровск и Мирноград как потенциальные плацдармы для дальнейшего продвижения.

В частности, Покровск для РФ важен прежде всего из-за логистики и расположения. Это крупный транспортный узел, через который проходят дороги и снабжение на этом направлении.

Мирноград - фактически часть одной агломерации с Покровском. Контроль или сильное влияние на эти два города одновременно давал бы РФ более широкие возможности для маневра и создания опорной зоны для наступательных действий.

В то же время Силы обороны пока продолжают держать оборону, несмотря на натиск врага, который не считается с потерями.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Донецкая область Покровск Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Украину атаковали сотни дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Украину атаковали сотни дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата