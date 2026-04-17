ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне нашли способ "спрятаться" в Мирнограде: в ДШВ объяснили, что мешает ВСУ

22:05 17.04.2026 Пт
2 мин
Почему ВСУ трудно достать врага в Мирнограде?
aimg Сергей Козачук
Россияне нашли способ "спрятаться" в Мирнограде: в ДШВ объяснили, что мешает ВСУ Фото: накопление сил РФ в Мирнограде (Getty Images)

Российские войска активно стягивают ресурсы к южным окраинам Мирнограда в Донецкой области, используя плотную жилую застройку как естественное укрытие.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой в эфире "Радио Свобода".

Читайте также: РФ стягивает силы на север Донецкой области, воспользовавшись "перемирием" (видео)

Тактика использования застройки

По словам Полевого, оккупанты используют преимущества городского ландшафта Покровска и Мирнограда для скрытого перемещения логистических узлов и личного состава.

Высотные здания городов выполняют роль своеобразного щита, который закрывает передвижения врага от средств наблюдения ВСУ.

Кроме того, противник завел в город группы операторов дронов, которые работают под прикрытием зданий.

"Противник действительно имеет преимущество сейчас в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. Она предоставляет ему прежде всего укрытие", - отмечает Владимир Полевой.

Сложность работы беспилотников

По словам представителя ДШВ, многоэтажки Мирнограда создают сложные условия для работы украинских FPV-дронов, поскольку они перекрывают радиогоризонт.

Даже современные технологические решения, такие как дроны на оптоволокне, теряют эффективность в таких условиях, ведь кабель часто обрывается об острые углы разрушенных сооружений.

"Высотки Мирнограда и Покровска - они как горы, как лес, который стоит перед российской логистикой и прикрывает их радиогоризонт", - пояснил Полевой сложности поражения целей.

Несмотря на эти препятствия, украинские защитники продолжают наносить удары по врагу, хотя городской рельеф и активная работа российской ПВО делают это направление одним из самых тяжелых для работы аэроразведки.

Ситуация на Донбассе

Напомним, недавно оккупанты начали массово перебрасывать военную технику с Бердянского направления на север Донецкой области, воспользовавшись пасхальным "перемирием".

Кроме того, в ГУР предупредили, что Россия готовит новое наступление на юго-востоке Украины. Для усиления группировки и выполнения плана по захвату всего Донбасса враг планирует привлечь стратегические резервы в количестве еще 20 тысяч военнослужащих.

В то же время в Центре противодействия дезинформации отмечают, что Кремль рассматривает минимум три сценария относительно войны - от дальнейшей эскалации до попыток заморозить конфликт или прибегнуть к гибридной агрессии против стран НАТО.

Больше по теме:
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Донецкая область Война в Украине
Новости
Аналитика
