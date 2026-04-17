Россияне нашли способ "спрятаться" в Мирнограде: в ДШВ объяснили, что мешает ВСУ

Российские войска активно стягивают ресурсы к южным окраинам Мирнограда в Донецкой области, используя плотную жилую застройку как естественное укрытие.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил начальник коммуникаций 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ Владимир Полевой в эфире "Радио Свобода".

Тактика использования застройки

По словам Полевого, оккупанты используют преимущества городского ландшафта Покровска и Мирнограда для скрытого перемещения логистических узлов и личного состава.

Высотные здания городов выполняют роль своеобразного щита, который закрывает передвижения врага от средств наблюдения ВСУ.

Кроме того, противник завел в город группы операторов дронов, которые работают под прикрытием зданий.

"Противник действительно имеет преимущество сейчас в пределах жилой застройки Покровска и Мирнограда. Она предоставляет ему прежде всего укрытие", - отмечает Владимир Полевой.

Сложность работы беспилотников

По словам представителя ДШВ, многоэтажки Мирнограда создают сложные условия для работы украинских FPV-дронов, поскольку они перекрывают радиогоризонт.

Даже современные технологические решения, такие как дроны на оптоволокне, теряют эффективность в таких условиях, ведь кабель часто обрывается об острые углы разрушенных сооружений.

"Высотки Мирнограда и Покровска - они как горы, как лес, который стоит перед российской логистикой и прикрывает их радиогоризонт", - пояснил Полевой сложности поражения целей.

Несмотря на эти препятствия, украинские защитники продолжают наносить удары по врагу, хотя городской рельеф и активная работа российской ПВО делают это направление одним из самых тяжелых для работы аэроразведки.