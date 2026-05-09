РФ перебросила танковую дивизию в Покровск, а в Гришино идут стрелковые бои, - ДШВ

Российские войска завезли в Покровск 90-ю танковую дивизию, город используют для накопления сил и техники. В Гришино оккупанты пытаются прорваться и обходить позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщается, с начала мая подразделения в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ ликвидировали и ранили 329 россиян. Также украинские военные уничтожили и повредили более 40 единиц различной техники, в том числе пушки.



Часть пушек Силы обороны поразили в Покровске. Город враг сейчас использует для накопления личного состава и техники, планируя дальнейшие наступательные действия. В Покровске фиксируется присутствие 90 танковой дивизии РФ.

В Мирнограде враг разворачивает пункты управления. Населенный пункт противник пытается использовать как "мост" для прорыва в направлении Родинского. На этом направлении с начала мая только 38 ОБрМП поразила 11 единиц артиллерийской техники.

В то же время захват Гришино пока остается основной целью противника. На этом направлении действуют несколько подразделений различных бригад РФ.

Долгое время вражеская пехота пыталась продвигаться непосредственно в поселке, другая - обходить Гришино открытым полем и двигаться на север, в сторону Васильевки.

Силы обороны поражали врага из всех имеющихся средств - с помощью артиллерии, авиации и FPV-дронов, а также и из стрелкового оружия.

На днях в южной части Гришино украинские военные ликвидировали двух российских штурмовиков в ближнем стрелковом бою.