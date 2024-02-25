Силы обороны Украины отошли на западные окраины Ласточкиного под Авдеевкой. Российская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой

"Это то, что было на утро. Но ситуация динамичная, она может меняться", - сказал он в разговоре с изданием, добавив, что ВСУ отошли на ранее заготовленные позиции.

По словам Лиховия, россияне продолжают штурмовые действия на Авдеевском направлении и действуют с поддержкой артиллерии и авиации.

"Россияне штурмуются при поддержке авиации и артиллерии. Дополнительными силами пытаются вести наступательные силы на данном направлении", - добавил спикер ОСУВ "Таврия".

Отметим, вчера проект Deepstate сообщил о потере украинскими военными села Ласточкино под Авдеевкой. Проект опубликовал карту боевых действий, на которой село было обозначено как оккупированная территория.

Фото: карта боевых действий возле Авдеевки (t.me/DeepStateUA)

Выход ВСУ из Авдеевки и продолжение наступления россиян

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. В феврале Третья штурмовая бригада заявила, что ее военные передислоцировали в район города для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. На следующий день главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города , чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

За сутки 18 февраля россияне пытались штурмовать поселок Ласточкино к западу от Авдеевки, но Силы обороны отразили 14 вражеских атак.

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, чтообрушение Авдеевского фронта маловероятно. Карта Deep State свидетельствует об определенном успехе врага в сторону Ласточкиного к западу от Авдеевки.

Детальнее об этом, возможных угрозах и о том, смогут ли Силы обороны сдержать враждебный напор, - в материале РБК-Украина.

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