Сили оборони України відійшли на західні околиці Ласточкиного під Авдіївкою. Російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій

"Це те, що було станом на ранок. Але ситуація динамічна, вона може змінюватися", - сказав він в розмові з виданням, додавши, що ЗСУ відійшли на раніше заготовлені позиції.

За словами Лиховія, росіяни продовжують штурмові дії на Авдіївському напрямку та діють з підтримкою артилерії та авіації.

"Росіяни штурмуються за підтримки авіації та артилерії. Додатковими силами намагаються вести наступальні сили на даному напрямку", - додав речник ОСУВ "Таврія".

Зазначимо, вчора проект Deepstate повідомив про втрату українськими військовими села Ласточкине під Авдіївкою. Проект опублікував карту бойових дій, на якій село було позначено, як окупована територія.

Фото: карта бойових дій біля Авдіївки (t.me/DeepStateUA)

Вихід ЗСУ з Авдіївки та продовження наступу росіян

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. В лютому Третя штурмова бригада заявила, що її військових передислокували в район міста для посилення української оборони. Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Наступного дня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

За добу 18 лютого росіяни намагалися штурмувати селище Ласточкине на захід від Авдіївки, але Сили оборони відбили 14 ворожих атак.

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що обвалення Авдіївського фронту малоймовірне. Карта Deep State свідчить про певний успіх ворога у бік Ласточкиного на захід від Авдіївки.

Детальніше про це, можливі загрози та про те, чи зможуть Сили оборони стримати ворожий натиск, - у матеріалі РБК-Україна.

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