ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны улучшили тактическое положение в Покровске, - 7-й корпус ДШВ

Покровск, Суббота 01 ноября 2025 17:43
UA EN RU
Силы обороны улучшили тактическое положение в Покровске, - 7-й корпус ДШВ Фото: украинский боец в Покровске (иллюстративное фото Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Украинским силам удалось улучшить тактическое положение в Покровске. И на данный момент они наращивают численность своих штурмовых групп в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

Сообщается, что ситуация в Покровске остается сложной и динамичной.

"В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города", - отметили военные.

Также бойцы увеличивают количество штурмовых групп в Покровске, используя "диверсифицированные способы" перемещения личного состава.

Одновременно украинские военные работают над блокированием вражеской логистики с последующим ее перерезанием.

"Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян", - говорится в сообщении.

Что происходит в Покровске

Покровск остается одной из самых напряженных точек на фронте. За последнее время противнику удалось провести несколько диверсионных групп, численность оккупантов еще недавно оценивалось в 200 человек.

Примечательно, что Владимир Путин за неделю несколько раз объявил о якобы окружении Покровска и даже дал приказ на "допуск журналистов".

Однако украинская сторона отрицает окружение. Более того, на днях началась комплексная операция по вытеснению противника. Накануне стало известно о высадке десанта Главного управления разведки Минобороны Украины.

В частности, сообщалось о контрнаступательных действиях с целью разблокировать логистику. Сегодня источники РБК-Украина подтвердили, что операция продолжается, принимаются стабилизационные меры.

Как заявил главком Александр Сырский, в комплексной операции участвуют подразделения ВСУ (операторы дронов и штурмовики), а также сводные группы Сил специальных операций, СБУ и Главного управления разведки.

"Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступлении. Покровск - держим. Мирноград - держим", - добавил главком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Покровск Война России против Украины
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине