Силы обороны улучшили тактическое положение в Покровске, - 7-й корпус ДШВ
Украинским силам удалось улучшить тактическое положение в Покровске. И на данный момент они наращивают численность своих штурмовых групп в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.
Сообщается, что ситуация в Покровске остается сложной и динамичной.
"В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города", - отметили военные.
Также бойцы увеличивают количество штурмовых групп в Покровске, используя "диверсифицированные способы" перемещения личного состава.
Одновременно украинские военные работают над блокированием вражеской логистики с последующим ее перерезанием.
"Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян", - говорится в сообщении.
Что происходит в Покровске
Покровск остается одной из самых напряженных точек на фронте. За последнее время противнику удалось провести несколько диверсионных групп, численность оккупантов еще недавно оценивалось в 200 человек.
Примечательно, что Владимир Путин за неделю несколько раз объявил о якобы окружении Покровска и даже дал приказ на "допуск журналистов".
Однако украинская сторона отрицает окружение. Более того, на днях началась комплексная операция по вытеснению противника. Накануне стало известно о высадке десанта Главного управления разведки Минобороны Украины.
В частности, сообщалось о контрнаступательных действиях с целью разблокировать логистику. Сегодня источники РБК-Украина подтвердили, что операция продолжается, принимаются стабилизационные меры.
Как заявил главком Александр Сырский, в комплексной операции участвуют подразделения ВСУ (операторы дронов и штурмовики), а также сводные группы Сил специальных операций, СБУ и Главного управления разведки.
"Продолжаем освобождение и зачистку территории на Добропольском выступлении. Покровск - держим. Мирноград - держим", - добавил главком.