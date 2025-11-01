Силы обороны улучшили тактическое положение в Покровске, - 7-й корпус ДШВ

Украинским силам удалось улучшить тактическое положение в Покровске. И на данный момент они наращивают численность своих штурмовых групп в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск.

Сообщается, что ситуация в Покровске остается сложной и динамичной.

"В результате успешных контрдействий украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах города", - отметили военные.

Также бойцы увеличивают количество штурмовых групп в Покровске, используя "диверсифицированные способы" перемещения личного состава.

Одновременно украинские военные работают над блокированием вражеской логистики с последующим ее перерезанием.

"Держим противника под огневым контролем, а количество ликвидированных россиян в Покровске постепенно растет. За последнюю неделю в городе уничтожили 85 россиян", - говорится в сообщении.

Что происходит в Покровске

Покровск остается одной из самых напряженных точек на фронте. За последнее время противнику удалось провести несколько диверсионных групп, численность оккупантов еще недавно оценивалось в 200 человек.

Примечательно, что Владимир Путин за неделю несколько раз объявил о якобы окружении Покровска и даже дал приказ на "допуск журналистов".

Однако украинская сторона отрицает окружение. Более того, на днях началась комплексная операция по вытеснению противника. Накануне стало известно о высадке десанта Главного управления разведки Минобороны Украины.

В частности, сообщалось о контрнаступательных действиях с целью разблокировать логистику. Сегодня источники РБК-Украина подтвердили, что операция продолжается, принимаются стабилизационные меры.