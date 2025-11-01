ua en ru
Сили оборони покращили тактичне положення в Покровську, - 7-й корпус ДШВ

Покровськ, Субота 01 листопада 2025 17:43
Сили оборони покращили тактичне положення в Покровську, - 7-й корпус ДШВ Фото: український боєць у Покровську (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Українським силам вдалося поліпшити тактичне становище в Покровську. І наразі вони нарощують чисельність своїх штурмових груп у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

Повідомляється, що ситуація в Покровську залишається складною і динамічною.

"У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення в кількох кварталах міста", - зазначили військові.

Також бійці збільшують кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи "диверсифіковані способи" переміщення особового складу.

Одночасно українські військові працюють над блокуванням ворожої логістики з подальшим її перерізанням.

"Тримаємо противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян", - йдеться в повідомленні.

Що відбувається в Покровську

Покровськ залишається однією з найбільш напружених точок на фронті. За останній час противнику вдалося провести кілька диверсійних груп, чисельність окупантів ще донедавна оцінювалася в 200 осіб.

Примітно, що Володимир Путін за тиждень кілька разів оголосив про нібито оточення Покровська і навіть дав наказ на "допуск журналістів".

Однак українська сторона заперечує оточення. Ба більше, днями розпочалася комплексна операція з витіснення противника. Напередодні стало відомо про висадку десанту Головного управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, повідомлялося про контрнаступальні дії з метою розблокувати логістику. Сьогодні джерела РБК-Україна підтвердили, що операція триває, вживаються стабілізаційні заходи.

Як заявив головком Олександр Сирський, у комплексній операції беруть участь підрозділи ЗСУ (оператори дронів і штурмовики), а також зведені групи Сил спеціальних операцій, СБУ та Головного управління розвідки.

"Продовжуємо звільнення і зачистку території на Добропільському виступі. Покровськ - тримаємо. Мирноград - тримаємо", - додав головком.

