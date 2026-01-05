СБС поразили ключевой элемент российского комплекса С-300В в Донецкой области (видео)

Силы беспилотных систем в понедельник, 5 января, поразили радиолокационную систему российского зенитно-ракетного комплекса С-300В в Донецкой области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.
Он рассказал, что РЛС ЗРК С-300В российских оккупантов поражена военными из 412 бригады "Немезис".
Для удара был использован боеприпас класса "мидл-страйк". Он имеет боевую часть в десятки, а иногда и более 100 килограммов.
ЗРК С-300В - советский зенитный ракетный комплекс для обороны важных военных объектов, группировок войск, самоходная система противоракетной и противосамолетной обороны.
Мадяр отметил, что уничтожен РЛС 9С32 - ключевой компонент комплекса С-300В, а именно станция РЛС и станция наведения 12 управляемых ракет одновременно по шести различным целям.
"Короче, советское, но дорогое и мощное железо", - резюмировал он.
Напомним, 1 января 2026 года СБС уничтожили два дорогих российских зенитно-ракетных комплекса. Речь идет о тактическом ЗРК "ТОР" и радиолокационной станции 50Н6Е комплекса С-350 "Витязь".
Кроме того, в ночь с 30 на 31 декабря дроны Сил беспилотных систем поразили ряд военных и инфраструктурных объектов россиян во временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской области и Крыму.
Также недавно Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.
В ночь на 30 декабря СБС поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.
В декабре Силы беспилотных систем уничтожали почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. В прошлом месяце среднесуточный показатель составлял 415 оккупантов.