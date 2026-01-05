СБС поразили ключевой элемент российского комплекса С-300В в Донецкой области (видео)

Уничтожение военной техники РФ

Напомним, 1 января 2026 года СБС уничтожили два дорогих российских зенитно-ракетных комплекса. Речь идет о тактическом ЗРК "ТОР" и радиолокационной станции 50Н6Е комплекса С-350 "Витязь".

Кроме того, в ночь с 30 на 31 декабря дроны Сил беспилотных систем поразили ряд военных и инфраструктурных объектов россиян во временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской области и Крыму.

Также недавно Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.

В ночь на 30 декабря СБС поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.

В декабре Силы беспилотных систем уничтожали почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. В прошлом месяце среднесуточный показатель составлял 415 оккупантов.