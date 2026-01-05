RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

СБС поразили ключевой элемент российского комплекса С-300В в Донецкой области (видео)

Фото: командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Валерий Ульяненко

Силы беспилотных систем в понедельник, 5 января, поразили радиолокационную систему российского зенитно-ракетного комплекса С-300В в Донецкой области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.

Он рассказал, что РЛС ЗРК С-300В российских оккупантов поражена военными из 412 бригады "Немезис".

Для удара был использован боеприпас класса "мидл-страйк". Он имеет боевую часть в десятки, а иногда и более 100 килограммов.

ЗРК С-300В - советский зенитный ракетный комплекс для обороны важных военных объектов, группировок войск, самоходная система противоракетной и противосамолетной обороны.

Мадяр отметил, что уничтожен РЛС 9С32 - ключевой компонент комплекса С-300В, а именно станция РЛС и станция наведения 12 управляемых ракет одновременно по шести различным целям.

"Короче, советское, но дорогое и мощное железо", - резюмировал он.

 

Уничтожение военной техники РФ

Напомним, 1 января 2026 года СБС уничтожили два дорогих российских зенитно-ракетных комплекса. Речь идет о тактическом ЗРК "ТОР" и радиолокационной станции 50Н6Е комплекса С-350 "Витязь".

Кроме того, в ночь с 30 на 31 декабря дроны Сил беспилотных систем поразили ряд военных и инфраструктурных объектов россиян во временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской области и Крыму.

Также недавно Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.

В ночь на 30 декабря СБС поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.

В декабре Силы беспилотных систем уничтожали почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. В прошлом месяце среднесуточный показатель составлял 415 оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьЗРКСилы беспилотных системВойна в Украине