Россиянин шпионил за ССО: в Ровенской области разоблачили агента оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным СБУ, злоумышленником оказался 28-летний гражданин РФ. Он в 2018-2019 годах проходил военную службу как разведчик российской военной разведки. Фигурант прибыл в Ровно в 2021 году под видом рядового жителя Красноярского края РФ, который имеет украинских родственников.

Далее фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения.

В частности, он пытался получить персональные данные военных ССО и передать их в РФ через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Кроме того, его интересовала информация о лицах, которые тайно сотрудничают с ССО и привлекаются к проведению спецопераций.

Военная контрразведка СБУ разоблачила шпиона, пошагово задокументировала его подрывную деятельность и задержала "на горячем" на завершающем этапе спецоперации.

Вместе с тем, во время обыска у фигуранта найдена военная форменная одежда РФ и документы страны-агрессора.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.