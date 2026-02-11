ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россиянин шпионил за ССО: в Ровенской области разоблачили агента оккупантов

Среда 11 февраля 2026 10:56
UA EN RU
Россиянин шпионил за ССО: в Ровенской области разоблачили агента оккупантов Фото: на Ровенщине разоблачили агента оккупантов (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Военная контрразведка СБУ в Ривном задержала российского шпиона, который пытался выследить партизанское подполье Сил специальных операций (ССО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Читайте также: Готовила обстрел Бурштынской ТЭС: СБУ поймала несовершеннолетнюю агентку РФ

По данным СБУ, злоумышленником оказался 28-летний гражданин РФ. Он в 2018-2019 годах проходил военную службу как разведчик российской военной разведки. Фигурант прибыл в Ровно в 2021 году под видом рядового жителя Красноярского края РФ, который имеет украинских родственников.

Далее фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения.

В частности, он пытался получить персональные данные военных ССО и передать их в РФ через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Кроме того, его интересовала информация о лицах, которые тайно сотрудничают с ССО и привлекаются к проведению спецопераций.

Военная контрразведка СБУ разоблачила шпиона, пошагово задокументировала его подрывную деятельность и задержала "на горячем" на завершающем этапе спецоперации.

Вместе с тем, во время обыска у фигуранта найдена военная форменная одежда РФ и документы страны-агрессора.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Разоблачение агентов РФ

Напомним, ранее СБУ задержала в Киеве работника одного из банков, который оказался агентом ФСБ и передавал российским спецслужбам персональные данные военных Сил обороны и волонтеров.

Кроме того, контрразведка СБУ вместе с британскими спецслужбами разоблачила гражданина Великобритании, который, по данным следствия, в 2024-2025 годах выполнял задачи российских спецслужб.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Служба безопасности Украины Ровенская область
Новости
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина
Появились кадры из уничтоженного дома в Богодухове, где погибли трое маленьких детей и мужчина
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ