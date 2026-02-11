Россиянин шпионил за ССО: в Ровенской области разоблачили агента оккупантов
Военная контрразведка СБУ в Ривном задержала российского шпиона, который пытался выследить партизанское подполье Сил специальных операций (ССО).
По данным СБУ, злоумышленником оказался 28-летний гражданин РФ. Он в 2018-2019 годах проходил военную службу как разведчик российской военной разведки. Фигурант прибыл в Ровно в 2021 году под видом рядового жителя Красноярского края РФ, который имеет украинских родственников.
Далее фигурант начал собирать контакты военнослужащих ССО ВСУ, чтобы шпионить "внутри" этого подразделения.
В частности, он пытался получить персональные данные военных ССО и передать их в РФ через заранее отработанные закрытые каналы электронной связи. Кроме того, его интересовала информация о лицах, которые тайно сотрудничают с ССО и привлекаются к проведению спецопераций.
Военная контрразведка СБУ разоблачила шпиона, пошагово задокументировала его подрывную деятельность и задержала "на горячем" на завершающем этапе спецоперации.
Вместе с тем, во время обыска у фигуранта найдена военная форменная одежда РФ и документы страны-агрессора.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
