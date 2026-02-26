ua en ru
Бойцы ССО зашли во вражеский тыл и устроили оккупантам "взрывную" засаду (видео)

Четверг 26 февраля 2026 12:10
Бойцы ССО зашли во вражеский тыл и устроили оккупантам "взрывную" засаду (видео) Фото: бойцы ССО зашли во вражеский тыл и устроили оккупантам "взрывную" засаду (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Северо-Слобожанском направлении бойцы Сил специальных операций ВСУ зашли во вражеский тыл, заложили взрывчатку и взорвали маршрут просачивания российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования ССО.

Как сообщается, специальные действия провело одно из подразделений Сил специальных операций на Северо-Слобожанском направлении.

Аэроразведка обнаружила вражеский маршрут с точками накопления.

Согласно "METT-TC" было принято решение, что проведение классической засады представляет повышенный риск для группы специального назначения.

Зато операторы ССО инфильтровались во вражеский тыл, заложили взрывчатку в местах накопления и безопасно эксфильтровались.

Результат - уничтожение врага и перерезание его маршрута утечки на данном участке фронта.

Успешные операции ССО

Напомним, в январе группа специального назначения 8-го полка Сил специальных операций ВСУ провела успешные специальные действия в городе Купянск Харьковской области.

Во время разведки центральной части города операторы ССО обнаружили группу российских военнослужащих, которые удерживали позиции в разрушенном супермаркете и жилом доме рядом.

В результате прямых действий было уничтожено 2 военнослужащих противника и 2 оккупантов взяты в плен.

Вчера Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф" и уничтожили ЗРГК "Панцирь С-1" в оккупированном Крыму.

Также в ССО показали видео уничтожения артиллерийского склада российских захватчиков на временно оккупированной Луганщине.

