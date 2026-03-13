Сигнал диктаторам? Как Китай и КНДР могут использовать войну США в Иране

Вместо быстрой операции в Иране, Соединенные Штаты погрязли уже почти на две недели в войне, которая охватила страны Ближнего Востока. Вместе с тем американские войска стремительно истощают запасы оружия и перебрасывают ПВО из Европы и Азии.

Может ли ослабление сил США "развязать руки" Китая и КНДР и какие выводы Пекин и Пхеньян уже сделали из американской операции, - рассказываем в материале РБК-Украина .

Главное: Истощение США: из-за войны в Иране американцы перебрасывают средства ПВО из Европы и Азии, ослабляя защиту союзников.

из-за войны в Иране американцы перебрасывают средства ПВО из Европы и Азии, ослабляя защиту союзников. Китай не спешит: Пекин пока не нападет на Тайвань, поскольку видит, как Россия и США увязают в затяжных конфликтах, и понимает неготовность собственной армии.

Пекин пока не нападет на Тайвань, поскольку видит, как Россия и США увязают в затяжных конфликтах, и понимает неготовность собственной армии. Ядерный "урок" для КНДР: Пхеньян не планирует эскалации, но действия США в Иране показывают Ким Чен Ыну, что единственный гарант выживания режима - это ядерное оружие, а не переговоры.

США истощают свои арсеналы

За первые 100 часов войны против Ирана американская армия выпустила 168 крылатых ракет. Темпы использования дальнобойного оружия и перехватчиков систем Patriot, SM-3 и THAAD в десятки раз превышают производственные возможности оборонной промышленности США.

По данным Financial Times, Пентагон готовит запрос на 50 млрд долларов дополнительного финансирования, ведь только за первые шесть дней конфликта расходы достигли 11,3 млрд долларов.

Из-за обострения ситуации Вашингтон начал экстренную переброску оборонных ресурсов на Ближний Восток. В частности, батареи THAAD и Patriot забирают из Южной Кореи и Европы, что значительно ослабляет противоракетный "зонтик" в этих регионах и оставляет союзников менее защищенными.

И за этим тихо и взвешенно наблюдают крупнейшие противники США - Китай и Северная Корея.

Ударит ли Китай по Тайваню

На этой неделе Китай после паузы, которую связывали с подготовкой встречи китайского лидера Си Цзиньпина с президентом США, возобновил полеты военной авиации возле Тайваня. На днях Пекин также резко отреагировал на планы Японии развернуть ракеты, способные достать до территории Китая.

"Это не просто опасная тенденция, а реальная угроза, которая может вредить региональному миру и безопасности. Отступление к милитаристскому прошлому ведет лишь к самоуничтожению. Если Япония решится применить силу против суверенитета Китая, она получит прямой удар и потерпит еще большее и неизбежное поражение", - предупреждал представитель китайского Минобороны.

Несмотря на ослабление присутствия США в регионе, Пекин вряд ли решится на силовой захват Тайваня в ближайшее время, сказала в комментарии РБК-Украина эксперт по Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Бутырская. Дело в том, что Китай - рациональный игрок, поэтому не будет спешить с любыми действиями.

"Китай видел, как Россия втянула себя в долговременный конфликт. То же самое продемонстрировали США. Они фактически продемонстрировали ошибку Путина, пусть и в меньшем масштабе и пока более кратком сроке. Поэтому они сделали выводы: не рассчитанный конфликт может иметь очень негативные последствия и истощать ресурсы", - пояснила Бутырская.

По мнению дипломата и директора Центра оборонных стратегий Александра Хары, китайская армия сейчас просто не готова к конфронтации с США, Японией и другими странами региона без риска уничтожить собственную экономику.

Поэтому сейчас Пекин проводит внутренние чистки генералитета из-за коррупции. Кроме того, есть слухи о не слишком успешном применении китайских систем вооружения в Иране. Поэтому и здесь Китай будет делать выводы, добавил Хара в комментарии РБК-Украина.

Какие выводы делает КНДР

Что касается Северной Кореи, Пхеньян полностью зависит от позиции Пекина, который не желает эскалации на Корейском полуострове, считает Хара. Поэтому нападение на Южную Корею пока маловероятно.

Однако режим Ким Чен Ына внимательно наблюдает за действиями США против Николаса Мадуро в Венесуэле и руководства Ирана, отметила Бутырская. Для КНДР эти события стали очередным доказательством того, что только наличие ядерного оружия является единственным гарантом выживания власти.

"Действия США с Мадуро, действия США в Иране - это очень серьезный такой поучительный урок для Северной Кореи. Значит, нужно беречь свою верхушку и нужно иметь "план Б" на случай какого-то такого негативного сценария. И соответственно они будут предпринимать свои меры безопасности", - сказала эксперт по Восточной Азии.

В то же время, по ее словам, будет расти уровень недоверия Пхеньяна и других стран к любым переговорам с Вашингтоном.

"То есть даже если они будут говорить о чем-то с Дональдом Трампом, то они будут, знаете, так в голове держать, что доверять США нельзя", - добавила Бутырская.