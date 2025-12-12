ua en ru
Сибигу отправят в отставку? У Зеленского отреагировали на вброс

Киев, Пятница 12 декабря 2025 16:09
Сибигу отправят в отставку? У Зеленского отреагировали на вброс Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети появились слухи о том, что министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу якобы отправят в отставку. Такая информация - фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления Института мировой политики Виктора Шлинчака в Facebook и заявление советника президента Украины Дмитрия Литвина в комментарии журналистам.

Слухи об отставке Сибиги

Шлинчак написал о том, что в ближайшее время в Украине "появится новый министр иностранных дел".

"Возможно, его внесут в парламент вместе с кандидатами в министр юстиции и министра энергетики. Может быть, даже на следующей неделе. Фамилия - это, конечно, "секрет Полишинеля" - Сергей Кислица (первый заместитель главы МИД - ред.)", - добавил он.

При этом, по его словам, Сибига якобы хочет стать послом Украины в Польше. Для этого "оформили агреман", утверждает Шлинчак.

Также глава правления Института мировой политики распространил слухи о том, что посол Украины в США Ольга Стефанишина пока не вручила верительные грамоты. И это якобы указывает на то, что в Штаты могут отправить нового кандидата.

Шлинчак допускает и изменение структуры Офиса президента.

"Он может стать "Кабинетом президента", где обществу будет презентована модель "коллективного Ермака (бывшего главы ОП Андрея Ермака - ред.)", - добавил он.

Ответ Литвина

Литвин, комментируя слухи об отставке Сибиги, заверил, что планов менять главу украинского МИД нет.

"У этого господина не может быть реальной информации о кадровых намерениях, у него нет источника", - подчеркнул советник президента.

Он также отметил, что у Стефанишиной "все нормально" в Америке, а новую структуру Офиса президента пока никто ни с кем не обсуждал - сначала необходимо назначить нового руководителя.

К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что поиск замены Ермаку затянулся, поскольку сейчас этот вопрос не является приоритетом.

