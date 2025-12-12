ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Сибігу відправлять у відставку? У Зеленського відреагували на вкид

Київ, П'ятниця 12 грудня 2025 16:09
UA EN RU
Сибігу відправлять у відставку? У Зеленського відреагували на вкид Фото: Андрій Сибіга, голова МЗС України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилися чутки про те, що міністра закордонних справ України Андрія Сибігу нібито відправлять у відставку. Така інформація - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Інституту світової політики Віктора Шлінчака у Facebook і заяву радника президента України Дмитра Литвина в коментарі журналістам.

Чутки про відставку Сибіги

Шлінчак написав про те, що найближчим часом в Україні "з'явиться новий міністр закордонних справ".

"Можливо, його внесуть до парламенту разом із кандидатами на міністра юстиції та міністра енергетики. Можливо, навіть наступного тижня. Прізвище - це, звичайно, "секрет Полішинеля" - Сергій Кислиця (перший заступник голови МЗС - ред.)", - додав він.

При цьому, за його словами, Сибіга нібито хоче стати послом України в Польщі. Для цього "оформили агреман", стверджує Шлінчак.

Також голова правління Інституту світової політики поширив чутки про те, що посол України в США Ольга Стефанішина поки не вручила вірчі грамоти. І це нібито вказує на те, що до Штатів можуть відправити нового кандидата.

Шлінчак допускає і зміну структури Офісу президента.

"Він може стати "Кабінетом президента", де суспільству буде презентовано модель "колективного Єрмака (колишнього глави ОП Андрія Єрмака - ред.)", - додав він.

Відповідь Литвина

Литвин, коментуючи чутки про відставку Сибіги, запевнив, що планів змінювати голову українського МЗС немає.

"У цього пана не може бути реальної інформації про кадрові наміри, у нього немає джерела", - наголосив радник президента.

Він також зазначив, що у Стефанішиної "все нормально" в Америці, а нову структуру Офісу президента поки що ніхто ні з ким не обговорював - спочатку необхідно призначити нового керівника.

До слова, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що пошук заміни Єрмаку затягнувся, оскільки зараз це питання не є пріоритетом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський МЗС України Андрій Єрмак Офіс президента Андрій Сибіга Ольга Стефанішина
Новини
Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони
Зеленський приїхав в Куп'янськ після успішної операції Сил оборони
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі