Сибігу відправлять у відставку? У Зеленського відреагували на вкид

У мережі з'явилися чутки про те, що міністра закордонних справ України Андрія Сибігу нібито відправлять у відставку. Така інформація - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління Інституту світової політики Віктора Шлінчака у Facebook і заяву радника президента України Дмитра Литвина в коментарі журналістам.

Чутки про відставку Сибіги

Шлінчак написав про те, що найближчим часом в Україні "з'явиться новий міністр закордонних справ".

"Можливо, його внесуть до парламенту разом із кандидатами на міністра юстиції та міністра енергетики. Можливо, навіть наступного тижня. Прізвище - це, звичайно, "секрет Полішинеля" - Сергій Кислиця (перший заступник голови МЗС - ред.)", - додав він.

При цьому, за його словами, Сибіга нібито хоче стати послом України в Польщі. Для цього "оформили агреман", стверджує Шлінчак.

Також голова правління Інституту світової політики поширив чутки про те, що посол України в США Ольга Стефанішина поки не вручила вірчі грамоти. І це нібито вказує на те, що до Штатів можуть відправити нового кандидата.

Шлінчак допускає і зміну структури Офісу президента.

"Він може стати "Кабінетом президента", де суспільству буде презентовано модель "колективного Єрмака (колишнього глави ОП Андрія Єрмака - ред.)", - додав він.

Відповідь Литвина

Литвин, коментуючи чутки про відставку Сибіги, запевнив, що планів змінювати голову українського МЗС немає.

"У цього пана не може бути реальної інформації про кадрові наміри, у нього немає джерела", - наголосив радник президента.

Він також зазначив, що у Стефанішиної "все нормально" в Америці, а нову структуру Офісу президента поки що ніхто ні з ким не обговорював - спочатку необхідно призначити нового керівника.