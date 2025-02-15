Сибига встретился с главой МИД Китая и призвал обсудить формулу мира

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал Пекин к обсуждению формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

Украинский министр пригласил китайского коллегу в Киев в "любую удобную дату и время". "Это даст возможность более глубоко обсудить, как мы можем достичь долговременного справедливого мира в Украине. Мы нуждаемся в вашей поддержке", - сказал Сибига.



Также глава МИД напомнил Ван И относительно украинской формулы мира и призвал к ее обсуждению. "Мы рады слышать о положительной тенденции относительно политического диалога между нашими государствами в 2024 году... Вы знаете, что президент Зеленский разработал формулу мира. И, возможно, пришло время обсудить дальнейшее взаимодействие", - заявил украинский министр.