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Сибига встретился с главой МИД Китая и призвал обсудить формулу мира

Мюнхен, Суббота 15 февраля 2025 21:24
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Сибига встретился с главой МИД Китая и призвал обсудить формулу мира Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал Пекин к обсуждению формулы мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

Украинский министр пригласил китайского коллегу в Киев в "любую удобную дату и время".

"Это даст возможность более глубоко обсудить, как мы можем достичь долговременного справедливого мира в Украине. Мы нуждаемся в вашей поддержке", - сказал Сибига.

Также глава МИД напомнил Ван И относительно украинской формулы мира и призвал к ее обсуждению.

"Мы рады слышать о положительной тенденции относительно политического диалога между нашими государствами в 2024 году... Вы знаете, что президент Зеленский разработал формулу мира. И, возможно, пришло время обсудить дальнейшее взаимодействие", - заявил украинский министр.

Позиция Китая по войне

Китай заявляет о якобы нейтральной позиции по войне в Украине. Однако Пекин продолжает сотрудничать с РФ в экономической сфере и торговле. Также китайские компании продолжают поставлять Москве товары двойного значения.

В Китае выступают за переговоры между Украиной и Россией. Пекин предложил свой так называемый "мирный план", но представители Украины раскритиковали его.

После инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны РФ против Украины. В Пекине ответили, что продолжат содействовать переговорам и готовы поддерживать связь с другими сторонами.

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МИД Украины Китай Мюнхенская конференция по безопасности Андрей Сибига
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