Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю і закликав обговорити формулу миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Він закликав Пекін до обговорення формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

Український міністр запросив китайського колегу до Києва в "будь-яку зручну дату і час". "Це дасть можливість більш глибоко обговорити, як ми можемо досягти довготривалого справедливого миру в Україні. Ми потребуємо вашої підтримки", - сказав Сибіга.



Також глава МЗС нагадав Ван І щодо української формули миру і закликав до її обговорення. "Ми раді чути про позитивну тенденцію стосовно політичного діалогу між нашими державами у 2024 році... Ви знаєте, що президент Зеленський розробив формулу миру. І, можливо, настав час обговорити подальшу взаємодію", - заявив український міністр.