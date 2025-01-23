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Трамп: мы надеемся, что Китай поможет остановить войну между Украиной и РФ

США, Четверг 23 января 2025 19:20
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Трамп: мы надеемся, что Китай поможет остановить войну между Украиной и РФ Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на поддержку Китая в прекращении войны между Украиной и Россией. Он считает, что объединив усилия можно будет положить этому конец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.

Президент США заявил о необходимости справедливых отношений между США и Китаем, подчеркнув, что накопленный торговый дефицит с этой страной в 1,1 трлн долларов является неприемлемым.

"На самом деле он был человеком (глава Китая Си Цзиньпин, - ред.), который мне позвонил. Я считаю, у нас будут замечательные отношения. Все чего мы хотим это равенство, равные правила игры. Нам не нужно, чтобы у нас были замечательные отношения. Мы хотим просто, чтобы они были справедливыми", - отметил Трамп.

Он также подчеркнул, что, несмотря на влияние пандемии COVID-19, которая началась в Ухане, США и Китай должны сохранять эффективное взаимодействие.

В то же время Трамп вспомнил о роли Китая в остановке войны между Украиной и Россией.

"Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и Россией. Я упомянул об этом, кстати, во время телефонного звонка с президентом Си. Надеюсь, мы сможем объединить усилия и положить этому конец", - сказал он.

Заметим, что вопрос о завершении войны России против Украины еще активнее обсуждается со вступлением Дональда Трампа на пост президента США.

Украина отвергает ультиматумы РФ, ведь хочет заручиться сильными гарантиями безопасности, а Белый дом собирается уложиться с мирным процессом в 100-дневный срок.

Об основных позициях сторон и о том, когда могут начаться переговоры, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что вчера украинский президент Владимир Зеленский также отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин может подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к миру, ведь, как он отметил, экономика РФ очень сильно зависит от Китая.

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