Трамп хочет помощи Китая в завершении войны в Украине: что ответил Пекин
Китай приветствует намерения президента США Дональда Трампа завершить "украинский кризис". Пекин продолжит содействовать переговорам и готов поддерживать связь с другими сторонами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Спикер на брифинге прокомментировала заявление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что он ожидает помощи Китая в завершении войны в Украине.
Она подчеркнула, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем решения "украинского кризиса" (так Китай называет полномасштабное вторжение России в Украину).
"Мы рады видеть, что все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования "украинского кризиса"", - сказала Мао Нин.
Журналисты также попросили спикера подтвердить заявление Трампа о том, он обсуждал войну РФ против Украины с лидером Китая Си Цзиньпином.
"Относительно кризиса в Украине, Китай будет оставаться преданным содействию мирных переговоров, и мы готовы поддерживать связь со всеми сторонами", - добавила она.
Позиция Китая по войне
Китай заявляет о якобы нейтральной позиции по войне в Украине. Однако Пекин продолжает сотрудничать с РФ в экономической сфере и торговле и даже укрепляет отношения.
В Китае выступают за переговоры между Украиной и Россией. Также Пекин предложил свой "мирный план". Однако представители Украины раскритиковали его, поскольку он предусматривает уступки.
Во время выступления в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны РФ против Украины. Стоит добавить, что на прошлой неделе Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.
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