Трамп хочет помощи Китая в завершении войны в Украине: что ответил Пекин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Спикер на брифинге прокомментировала заявление Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что он ожидает помощи Китая в завершении войны в Украине.

Она подчеркнула, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем решения "украинского кризиса" (так Китай называет полномасштабное вторжение России в Украину).

"Мы рады видеть, что все стороны играют конструктивную роль и создают условия для деэскалации и политического урегулирования "украинского кризиса"", - сказала Мао Нин.

Журналисты также попросили спикера подтвердить заявление Трампа о том, он обсуждал войну РФ против Украины с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Относительно кризиса в Украине, Китай будет оставаться преданным содействию мирных переговоров, и мы готовы поддерживать связь со всеми сторонами", - добавила она.