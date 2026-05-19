Украина и Венгрия могут перезапустить отношения, - Зеленский

13:35 19.05.2026 Вт
Какие конкретные шаги планируются?
Елена Чупровская
Украина и Венгрия могут перезапустить отношения, - Зеленский Фото: Зеленский увидел шанс на перезапуск отношений с Венгрией - что изменилось (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о реальных шансах наладить отношения с Венгрией. МИД двух стран уже готовится к двусторонним консультациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Зеленский рассказал, что вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой обновили внешнеполитические приоритеты на май-июнь.

"На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений", - написал президент.

По его словам, Андрей Сибига и другие чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией.

Переговоры о вступлении в ЕС

Отдельно обсуждали работу с европейскими институтами по открытию переговорных кластеров для вступления Украины в Евросоюз.

"Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский упомянул и об отдельных задачах по переговорам об окончании российской войны и возможной роли Европы в этом процессе.

"Пока эти задачи непубличные", - уточнил он, добавив, что Украина рассчитывает на сильную позицию Европы и прилагает усилия, чтобы общеевропейские интересы учитывались наравне с украинскими.

Как сообщало РБК-Украина, глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан и объявил о готовности открыть новую страницу в отношениях двух стран.

Тем временем премьер Венгрии Петер Мадьяр сообщил о старте технических переговоров с Украиной по защите языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье.

