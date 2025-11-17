Сибига о саботаже на польской железной дороге: может быть очередная гибридная атака России

"Наша солидарность с дружественной Польшей после акта саботажа на польских железных дорогах. Надеемся, что расследование даст четкие ответы, и мы также готовы оказать помощь, если нас об этом попросят", - заявил Сибига.

По его словам, инцидент может быть частью более широкой гибридной деятельности России, направленной на дестабилизацию в регионе и проверку реакции союзников.

"Это могла быть еще одна гибридная атака со стороны России - для проверки реакции. Если это так, она должна быть сильной", - добавил он.