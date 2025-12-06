ua en ru
Сб, 06 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Уже не дни, а недели: "Укрэнерго" о сроках восстановления энергосистемы после обстрела РФ

Суббота 06 декабря 2025 21:30
UA EN RU
Уже не дни, а недели: "Укрэнерго" о сроках восстановления энергосистемы после обстрела РФ Фото: бригады энергетиков уже работают над восстановлением (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что для улучшения ситуации со светом после последней атаки РФ теперь понадобятся недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Зайченко проинформировал, что сегодня свет должен был бы отсутствовать до 8 часов. Однако из-за атаки по энергосистеме продолжительность отключений увеличилась.

"К сожалению, сейчас не до 8 часов, а видимо до 12-16 продолжаются отключения в большинстве областей. На сегодня мы должны были бы иметь как раз такие графики от 4 до 8 часов. Но из-за ударов по энергосистеме продолжительность отключений увеличилась", - сказал он.

Глава правления "Укрэнерго" отметил, что для того, чтобы улучшить ситуацию, уже работают бригады энергетиков. Однако ситуация тяжелая и на восстановление понадобится больше времени, чем раньше.

"Ситуация достаточно тяжелая и в ближайшее время... мы говорим уже не о днях, а о неделях, когда нужно будет восстанавливаться", - сказал Зайченко.

Он добавил, что улучшить ситуацию могут как сами потребители, а также солнечная погода.

"Единственным средством улучшения ситуация является изменение поведения наших потребителей, которые могут помочь энергетикам. А именно уменьшить потребление, использовать наиболее энергоемкие только в ночные периоды или когда очень солнечная погода", - резюмировал глава правления "Укрэнерго".

Удары РФ по энергетике

Напомним, в ночь с 5 на 6 декабря россияне в очередной раз запустили по Украине дроны и ракеты. Основной целью врага снова стала энергетическая инфраструктура.

В Минэнерго сообщали, что под ударом РФ оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

В ДТЭК рассказали, что РФ атаковала теплоэлектростанции их компании в разных регионах страны, в результате чего оборудование было серьезно повреждено.

К слову, атака РФ повлияла, в частности, на Молдову. Сегодня Кишинев запросил Румынии помощь с электроэнергией, поскольку возникла аварийная ситуация.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Война в Украине Отключения света Энергетики
Новости
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Буданов о переговорах в Абу-Даби: они должны быть в тени
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне