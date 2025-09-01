ua en ru
Сибига в годовщину Второй мировой войны напомнил, к чему приводят уступки агрессору

Украина, Понедельник 01 сентября 2025 14:30
Сибига в годовщину Второй мировой войны напомнил, к чему приводят уступки агрессору Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

Министр иностранных дел Андрей Сибига напомнил, что именно уступки агрессору стали предпосылкой Второй мировой войны. Он подчеркнул, что сегодня мир не должен повторять эти ошибки в противодействии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

По словам министра, мир должен помнить, что стало предпосылкой трагедии - слабая реакция международного сообщества и вера в то, что уступки смогут остановить агрессора.

"Сегодня очень важно помнить, что было до этого дня: слабость и наивная вера в то, что территориальные уступки "задобрят" агрессора", - подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул, что хотя полную ответственность за начало Второй мировой войны несет нацистский Третий Рейх. Но трагедия стала возможной из-за нежелания других стран принимать сложные решения, "отдавая предпочтение слабости перед силой, выдавая желаемое за действительное, а не за реалистичные стратегии".

Сибига подчеркнул, что лучшим способом почтить память десятков миллионов жертв Второй мировой является недопущение повторения тех же ошибок в современных условиях.

"Лучший способ отдать дань памяти десяткам миллионов людей, погибших во Второй мировой войне, - это не допустить тех же ошибок сегодня.

Единство союзников, давление на российского агрессора и поддержка Украины имеют решающее значение для безопасности и долгосрочного мира во всей Европе", - подытожил министр.

Напомним, во время памятных мероприятий по случаю начала Второй мировой войны министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал не привыкать к войне против Украины, которую развязала Россия.

Также вчера премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу и весь Запад к решительности и солидарности в противодействии агрессивной России.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял, что война может завершиться в течение 3-6 месяцев.

