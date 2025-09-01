Сибіга у річницю Другої світової війни нагадав, до чого приводять поступки агресору

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга нагадав, що саме поступки агресору стали передумовою Другої світової війни. Він підкреслив, що сьогодні світ не має повторювати цих помилок у протидії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України .

За словами міністра, світ має пам’ятати, що стало передумовою трагедії - слабка реакція міжнародної спільноти та віра у те, що поступки зможуть зупинити агресора.

"Сьогодні дуже важливо пам'ятати, що було до цього дня: слабкість і наївна віра в те, що територіальні поступки "задобрять" агресора", - наголосив Сибіга.

Він підкреслив, що хоча повну відповідальність за початок Другої світової війни несе нацистський Третій Рейх. Але трагедія стала можливою через небажання інших країн ухвалювати складні рішення, "віддаючи перевагу слабкості перед силою, видаючи бажане за дійсне, а не за реалістичні стратегії".

Сибіга наголосив, що найкращим способом вшанувати пам'ять десятків мільйонів жертв Другої світової є недопущення повторення тих самих помилок у сучасних умовах.

"Найкращий спосіб віддати данину пам'яті десяткам мільйонів людей, які загинули у Другій світовій війні, - це не допустити тих самих помилок сьогодні.

Єдність союзників, тиск на російського агресора і підтримка України мають вирішальне значення для безпеки і довгострокового миру в усій Європі", - підсумував міністр.