Может стать самой большой победой РФ: в Польше призвали не привыкать к войне в Украине

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал не привыкать к войне против Украины, которую развязала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского министра, которого цитирует Polsat News .

Во время памятных мероприятий по случаю начала Второй мировой войны отметил: "Несмотря на усталость, трудности и эмоции, мы не можем игнорировать конфликт, который разворачивается в Украине. Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы".

Косиняк-Камыш отметил, что привыкание к войне - "худшая и самая большая победа империи зла, опять же глядя с Востока".

Он подчеркнул, что поддержка Украины важна не только по цивилизационным, человеческим и христианским причинам, но и потому, что на кону стоит безопасность Польши.

"Мы не можем забывать, что каждый день, когда армия Российской Федерации истощается воюющими украинскими солдатами, - это день, когда нам дают силу и мощь для лучшей подготовки. Это защита польского солдата", - добавил он, напоминая об исторических потерях Польши ради других народов и собственной свободы.

Министр призвал сохранять чувствительность и не позволять усталости или унынию затуманивать смысл существования.

"Это обязательство перед Вестерплатте и перед народом Вестерплатте: солдатами Польской армии", - заявил он.