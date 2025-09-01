Может стать самой большой победой РФ: в Польше призвали не привыкать к войне в Украине
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал не привыкать к войне против Украины, которую развязала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление польского министра, которого цитирует Polsat News.
Во время памятных мероприятий по случаю начала Второй мировой войны отметил: "Несмотря на усталость, трудности и эмоции, мы не можем игнорировать конфликт, который разворачивается в Украине. Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы".
Косиняк-Камыш отметил, что привыкание к войне - "худшая и самая большая победа империи зла, опять же глядя с Востока".
Он подчеркнул, что поддержка Украины важна не только по цивилизационным, человеческим и христианским причинам, но и потому, что на кону стоит безопасность Польши.
"Мы не можем забывать, что каждый день, когда армия Российской Федерации истощается воюющими украинскими солдатами, - это день, когда нам дают силу и мощь для лучшей подготовки. Это защита польского солдата", - добавил он, напоминая об исторических потерях Польши ради других народов и собственной свободы.
Министр призвал сохранять чувствительность и не позволять усталости или унынию затуманивать смысл существования.
"Это обязательство перед Вестерплатте и перед народом Вестерплатте: солдатами Польской армии", - заявил он.
Заявления о завершении войны в Украине
Напомним, вчера премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу и весь Запад к решительности и солидарности в противодействии агрессивной России.
В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что война России против Украины может продолжаться еще много месяцев.
В США же имеют более оптимистичные прогнозы относительно завершения конфликта.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что война в Украине может закончиться в течение трех-шести месяцев благодаря активной дипломатии и международным усилиям.
Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф считает, что Вашингтон стремится к урегулированию войны России против Украины до конца года, а также надеется на мир на Ближнем Востоке в те же сроки.