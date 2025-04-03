Сибига подтвердил Рубио решимость Украины по соглашению о недрах

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сегодня, 3 апреля, встретился в штаб-квартире НАТО с государственным секретарем США Марко Рубио. Политики обсудили "энергетическое перемирие" в Украине и соглашение о недрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД.
"Я встретился с Марком Рубио в штаб-квартире НАТО и подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям. Мы приветствуем лидерство США в этом вопросе", - отметил Сибига.
Глава МИД во время разговора с госсекретарем США коснулся, в частности, вопроса "энергетического перемирия" в Украине и несоблюдения договоренностей со стороны РФ.
"Украина полностью предана миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время, как Россия продолжает медлить", - сказал Сибига.
Он проинформировал своего коллегу о недавних случаях нарушения Россией энергетического перемирия.
Отдельно министр подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых с Соединенными Штатами. По его словам, это может стать прочной основой для углубления нашего двустороннего партнерства.
"Мы также обсудили следующие украинско-американские контакты", - добавил глава МИД Украины.
Заметим, министр финансов США Скотт Бессент сегодня заявил, что группа из Украины приедет в США или в конце этой недели, или в начале следующей, чтобы обсудить предлагаемое соглашение о недрах между двумя странами.
Заметим, что на днях министр иностранных дел Андрей Сибига участвует в заседании Совета Украина-НАТО. По предварительным данным, темами встречи являются поддержка Украины, мир и гарантии безопасности.
РБК-Украина писало, что 3-4 апреля министры иностранных дел стран НАТО встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это первая очная встреча глав МИД после возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом.
Добавим, что на следующей неделе в Брюсселе пройдет встреча министров обороны "коалиции решительных" по поддержке Украины. Известно, что ее проведут Великобритания и Франция.
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