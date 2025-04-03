Сибига подтвердил Рубио решимость Украины по соглашению о недрах

"Я встретился с Марком Рубио в штаб-квартире НАТО и подтвердил решительную приверженность Украины мирным усилиям. Мы приветствуем лидерство США в этом вопросе", - отметил Сибига.

Глава МИД во время разговора с госсекретарем США коснулся, в частности, вопроса "энергетического перемирия" в Украине и несоблюдения договоренностей со стороны РФ.

"Украина полностью предана миру и сделала конкретные безусловные шаги для его достижения, в то время, как Россия продолжает медлить", - сказал Сибига.

Он проинформировал своего коллегу о недавних случаях нарушения Россией энергетического перемирия.

Отдельно министр подтвердил заинтересованность Украины в развитии взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества и сотрудничества в сфере добычи полезных ископаемых с Соединенными Штатами. По его словам, это может стать прочной основой для углубления нашего двустороннего партнерства.

"Мы также обсудили следующие украинско-американские контакты", - добавил глава МИД Украины.

Заметим, министр финансов США Скотт Бессент сегодня заявил, что группа из Украины приедет в США или в конце этой недели, или в начале следующей, чтобы обсудить предлагаемое соглашение о недрах между двумя странами.