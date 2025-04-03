Сибіга підтвердив Рубіо рішучість України щодо угоди про надра

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сьогодні, 3 квітня, зустрівся у штаб-квартирі НАТО з державним секретарем США Марко Рубіо. Політики обговорили "енергетичне перемир'я" в Україні та угоду про надра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС.
"Я зустрівся з Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні", - зазначив Сибіга.
Глава МЗС під час розмови з держсекретарем США торкнувся, зокрема, питання "енергетичного перемир'я" в Україні та недотримання домовленостей з боку РФ.
"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час, як Росія продовжує зволікати", - сказав Сибіга.
Він поінформував свого колегу про нещодавні випадки порушення Росією енергетичного перемир'я.
Окремо міністр підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами. За його словами, це може стати міцним підґрунтям для поглиблення нашого двостороннього партнерства.
"Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти", - додав глава МЗС України.
Зауважимо, міністр фінансів США Скотт Бессент сьогодні заявив, що група з України приїде до США або наприкінці цього тижня, або на початку наступного, щоб обговорити пропоновану угоду про надра між двома країнами.
Зауважимо, що цими днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга бере участь у засіданні Ради Україна-НАТО. За попередніми даними, темами зустрічі є підтримка України, мир та гарантії безпеки.
РБК-Україна писало, що 3-4 квітня міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це перша очна зустріч глав МЗС після повернення американського президента Дональда Трампа до Білого дому.
Додамо, що наступного тижня у Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Відомо, що її проведуть Британія та Франція.
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