Сибіга підтвердив Рубіо рішучість України щодо угоди про надра

"Я зустрівся з Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО і підтвердив рішучу відданість України мирним зусиллям. Ми вітаємо лідерство США в цьому питанні", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС під час розмови з держсекретарем США торкнувся, зокрема, питання "енергетичного перемир'я" в Україні та недотримання домовленостей з боку РФ.

"Україна повністю віддана миру і зробила конкретні безумовні кроки для його досягнення, в той час, як Росія продовжує зволікати", - сказав Сибіга.

Він поінформував свого колегу про нещодавні випадки порушення Росією енергетичного перемир'я.

Окремо міністр підтвердив зацікавленість України у розвитку взаємовигідного інвестиційного співробітництва та співпраці у сфері видобутку корисних копалин зі Сполученими Штатами. За його словами, це може стати міцним підґрунтям для поглиблення нашого двостороннього партнерства.

"Ми також обговорили наступні українсько-американські контакти", - додав глава МЗС України.

Зауважимо, міністр фінансів США Скотт Бессент сьогодні заявив, що група з України приїде до США або наприкінці цього тижня, або на початку наступного, щоб обговорити пропоновану угоду про надра між двома країнами.