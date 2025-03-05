Главы МИД стран НАТО проведут первую очную встречу после переизбрания Трампа
Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в апреле. Это будет первая очная встреча глав МИД после переизбрания Дональда Трампа президентом США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.
"Министры иностранных дел стран Альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 апреля 2025 года. Заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - говорится в сообщении.
Это будет первая встреча глав МИД стран-членов НАТО после возвращения Трампа в Белый дом. В ней ожидается участие нового государственного секретаря США Марко Рубио.
Встреча состоится накануне саммита лидеров стран НАТО, который запланирован на конец июня в Гааге в Нидерландах.
Споры между Трампом и Европой
Президент США Дональд Трамп до победы на выборах обвинял Европу в том, что она меньше тратит денег на поддержку Украины, чем США. Кроме того, он требует от других союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
Также на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это разоблачило критику среди стран ЕС.
На днях в Лондоне состоялся саммит по Украине. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция вместе с Украиной будут работать над планом по Украине. Затем его представят США.
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