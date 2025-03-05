Главы МИД стран НАТО проведут первую очную встречу после переизбрания Трампа

Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в апреле. Это будет первая очная встреча глав МИД после переизбрания Дональда Трампа президентом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Министры иностранных дел стран Альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 апреля 2025 года. Заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - говорится в сообщении.

Это будет первая встреча глав МИД стран-членов НАТО после возвращения Трампа в Белый дом. В ней ожидается участие нового государственного секретаря США Марко Рубио.

Встреча состоится накануне саммита лидеров стран НАТО, который запланирован на конец июня в Гааге в Нидерландах.