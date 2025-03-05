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Главы МИД стран НАТО проведут первую очную встречу после переизбрания Трампа

Брюссель, Среда 05 марта 2025 13:16
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Главы МИД стран НАТО проведут первую очную встречу после переизбрания Трампа Фото: главы МИД стран НАТО встретятся в апреле (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министры иностранных дел стран НАТО встретятся в апреле. Это будет первая очная встреча глав МИД после переизбрания Дональда Трампа президентом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

"Министры иностранных дел стран Альянса встретятся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3-4 апреля 2025 года. Заседания будут проходить под председательством генерального секретаря НАТО Марка Рютте", - говорится в сообщении.

Это будет первая встреча глав МИД стран-членов НАТО после возвращения Трампа в Белый дом. В ней ожидается участие нового государственного секретаря США Марко Рубио.

Встреча состоится накануне саммита лидеров стран НАТО, который запланирован на конец июня в Гааге в Нидерландах.

Споры между Трампом и Европой

Президент США Дональд Трамп до победы на выборах обвинял Европу в том, что она меньше тратит денег на поддержку Украины, чем США. Кроме того, он требует от других союзников по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Также на Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров по Украине. Это разоблачило критику среди стран ЕС.

На днях в Лондоне состоялся саммит по Украине. Премьер Британии Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция вместе с Украиной будут работать над планом по Украине. Затем его представят США.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Марк Рютте
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