Британия анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине

Великобритания анонсировала новую встречу "коалиции желающих" по Украине. Она состоится на следующей неделе в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на делегацию Великобритании при НАТО в Х (Twitter).

Делегация Великобритании при НАТО также сообщила в Х (Twitter) дату заседания в формате "Рамштайн". Встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины проведут Великобритания и Германия. Она состоится в пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В Британии пока не раскрыли других деталей встречи.

"10 апреля министр обороны Великобритании Джон Хили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню проведут встречу "коалиции желающих" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.

"Коалиция желающих"

Великобритания и Франция возглавили инициативу по обеспечению мира в Украине после установления прекращения огня в Украине. Была создана "коалиция желающих", чтобы объединить страны, которые готовы предоставить войска и другую помощь.

Саммиты "коалиции желающих" проходили в Лондоне и Париже. Последний саммит состоялся 27 марта, его созывал президент Франции Эммануэль Макрон. На саммите собрались представители более 20 стран, в том числе стран ЕС, Великобритании, Канады, Норвегии и Турции. Также принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

По результатам саммита Макрон заявил, что через три недели партнеры представят план мониторинга режима тишины в Украине. Также он предложил направить в Украину "силы сдерживания" после окончания войны.

Больше о "коалиции желающих" и какие главная ее цель - в материале РБК-Украина.

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