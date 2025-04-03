В МИД раскрыли ключевые темы заседания Совета Украина-НАТО с участием Сибиги

Министр иностранных дел Андрей Сибига примет участие в заседании Совета Украина-НАТО. Темами встречи будет поддержка Украины, мир и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД .

Сибига совершит визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 3-4 апреля. Глава МИД примет участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, которое пройдет в рамках встречи глава МИД стран Альянса.

"Ключевыми темами переговоров с союзниками будут укрепление международной поддержки Украины, приоритетные военные потребности, приближение справедливого мира в Украине и будущие гарантии безопасности", - сообщает МИД.

Сибига в Брюсселе проведет отдельные двусторонние встречи. Министр, в частности, проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и рядом министров иностранных дел государств-членов НАТО.