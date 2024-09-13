Зеленский обновил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав СНБО. Это связано с недавними кадровыми перестановками в Кабмине и Офисе президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ , опубликованный на сайте президента Украины.

Указ вступает в силу с дня его опубликования.

Кроме того, Зеленский вывел из состава СНБО экс-министров Дмитрия Кулебу и Александра Камышина.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц: министр иностранных дел Андрей Сибига, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, министр юстиции Украины Ольга Стефанишина", - говорится в документе.

Кадровые изменения в Украине

Первая неделя сентября ознаменовалась многочисленными кадровыми перестановками в Кабмине.

К примеру, уже 5 сентября Верховная Рада назначила Ольгу Стефанишину министром юстиции Украины, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Она сменила на этой должности Дениса Малюську, который занимал этот пост пять лет.

В этот же день главой МИД Украины стал Андрей Сибига. До этого он занимал должность первого заместителя тогдашнего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. На предыдущую должность его перевели в этом году.

5 сентября Рада проголосовала и за назначение Германа Сметанина. До этого он занимал должность главы "Укроборонпрома".

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