Сибига назвал встречу Зеленского и Трампа "решающей" и рассказал, чего ожидает

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа является решающей. Она может принести более четкое понимание параметров гарантий безопасности и подготовку к трехсторонней встрече.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию плана действий правительства.

Как отметил глава МИД, насчет ожиданий от предстоящей встречи Трампа и Зеленского - это дальнейший прогресс, более четкое понимание параметров будущих гарантий безопасности. Также среди ожиданий - приближение встречи в трехстороннем формате с участием Зеленского, Трампа и диктатора Владимира Путина, а также, возможно, других лидеров "Решающая как встреча, так и момент, в котором мы находимся. Я считаю, что он позволяет говорить о том, что максимальная мобилизация дипломатических усилий именно сегодня дает нам шанс приблизить справедливый достойный мир для Украины", - отметил Сибига.