Сибига назвал встречу Зеленского и Трампа "решающей" и рассказал, чего ожидает
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа является решающей. Она может принести более четкое понимание параметров гарантий безопасности и подготовку к трехсторонней встрече.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию плана действий правительства.
Как отметил глава МИД, насчет ожиданий от предстоящей встречи Трампа и Зеленского - это дальнейший прогресс, более четкое понимание параметров будущих гарантий безопасности.
Также среди ожиданий - приближение встречи в трехстороннем формате с участием Зеленского, Трампа и диктатора Владимира Путина, а также, возможно, других лидеров
"Решающая как встреча, так и момент, в котором мы находимся. Я считаю, что он позволяет говорить о том, что максимальная мобилизация дипломатических усилий именно сегодня дает нам шанс приблизить справедливый достойный мир для Украины", - отметил Сибига.
Встреча Зеленского и Трампа
Сегодня, 18 августа, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретятся в Вашингтоне. Эта встреча состоится после того, как американский лидер провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Ожидается, что Зеленский и Трамп проведут встречу тет-а-тет, а затем к ним присоединятся европейские лидеры.
Среди тех, кто сопровождает Зеленского в США, - глава Еврокомиссии, генсек НАТО, премьеры Британии и Италии, президенты Франции и Финляндии, а также канцлер Германии.
