Сибіга назвав зустріч Зеленського і Трампа "вирішальною" та розповів, чого очікує

Зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа є вирішальною. Вона може принести чіткіше розуміння параметрів гарантій безпеки та підготовку до тристоронньої зустрічі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію плану дій уряду.

Як зазначив глава МЗС, щодо очікувань від майбутньої зустрічі Трампа та Зеленського - це подальший прогрес, чіткіше розуміння параметрів майбутніх гарантій безпеки. Також серед очікувань - наближення зустрічі у тристоронньому форматі за участі Зеленського, Трампа і диктатора Володимира Путіна, а також, можливо, інших лідерів "Вирішальна як зустріч, так і момент, в якому ми знаходимося. Я вважаю, що він дозволяє говорити про те, що максимальна мобілізація дипломатичних зусиль саме сьогодні дає нам шанс наблизити справедливий гідний мир для України", - зазначив Сибіга.