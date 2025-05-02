Сибига: будущие миротворцы в Украине должны быть на земле, воздухе и море

Украина имеет четкое понимание возможностей, а также ролей партнеров в будущей инфраструктуре безопасности страны. Потенциальные миротворцы должны быть расположены на суше, море и воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибигу во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде .

"Относительно потенциальной отправки военных контингентов, сегодня мы ведем очень предметные консультации с нашими союзниками, с "Коалицией решительных". Военное присутствие союзников должно быть и на суше, и в воздухе, и на море . На сегодня мы уже достигли четкого понимания возможностей и ролей наших партнеров в будущей инфраструктуре безопасности Украины", - добавил он.

Потенциальная отправка миротворцев

Сегодня ряд стран Европейского союза (ЕС) не исключает размещения военного контингента в Украине после прекращения полномасштабной войны. В начале апреля президент Владимир Зеленский заявил, что первыми миротворцев введут Великобритания и Франция. В то же время The Times писало, что Лондон и Париж могут якобы в конце концов отказаться и отправить военных инструкторов на запад Украины как форму поддержки.

Между тем глава итальянского правительства Джорджия Мелони предложила распространить 5-ю статью НАТО на Украину даже без ее членства в Альянсе. По словам генерального секретаря Марка Рютте, эту идею можно рассмотреть после завершения полномасштабной войны.

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