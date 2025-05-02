Сибіга: майбутні миротворці в Україні мають бути на землі, повітрі та морі

Україна має чітке розуміння можливостей, а також ролей партнерів у майбутній безпековій інфраструктурі країни. Потенційні миротворці повинні бути розташовані на суші, морі й повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибігу під час Години запитань до уряду у Верховній Раді .

"Щодо потенційної відправки військових контингентів, сьогодні ми ведемо дуже предметні консультації з нашими союзниками, з "Коаліцією рішучих". Військова присутність союзників має бути і на суші, і в повітрі, і на морі . На сьогодні ми вже досягли чіткого розуміння можливостей та ролей наших партнерів у майбутній безпековій інфраструктурі України", - додав він.

Потенційна відправка миротворців

Сьогодні низка країн Європейського союзу (ЄС) не виключає розміщення військового контингенту в Україні після припинення повномасштабної війни. На початку квітня президент Володимир Зеленський заявив, що першими миротворців введуть Велика Британія та Франція. Водночас The Times писало, що Лондон та Париж можуть нібито зрештою відмовитись й відправити військових інструкторів на захід України як форму підтримки.

Тим часом голова італійського уряду Джорджія Мелоні запропонувала поширити 5-у статтю НАТО на Україну навіть без її членства в Альянсі. За словами генерального секретаря Марка Рютте, цю ідею можна розглянути після завершення повномасштабної війни.

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