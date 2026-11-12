Налог на посылки: когда к цене на AliExpress и Temu добавят 20% и почему старт отложили
Покупателям зарубежных маркетплейсов придется платить больше за товары, которые они заказывают в Украину. Закон об отмене НДС-льготы для посылок стоимостью до 150 евро уже принят. Однако из-за необходимости доработки ИТ-систем таможни и операторов реальный старт реформы отложен как минимум до середины 2027 года.
Сколько придется переплачивать за товары и почему эксперты называют это решение преимущественно политическим шагом – в материале РБК-Украина.
Главное:
- Спецрежим предусматривает начисление 20% НДС с первого евро для коммерческих отправлений, которые доставляются через платформы электронной торговли.
- Официальный старт ожидается не ранее 1 июля 2027 года – при условии, что Кабмин утвердит решение о полной технической готовности инфраструктуры.
- До 16-20 млрд гривен в год прогнозирует в перспективе рост поступлений в бюджет финансовый комитет парламента. Минфин планирует пересмотреть собственные расчеты ко второму чтению бюджета.
- На необходимости синхронного тестирования систем настаивают логистические операторы.
- Практически до 100% вырастет доля отправлений под налогообложение с нынешних минимальных показателей.
Верховная Рада в середине октября приняла, а президент подписал законы об отмене беспошлинной льготы на посылки из-за границы в размере 150 евро.
Сейчас налог (20% НДС) уплачивается с каждого евро после указанной суммы (приблизительно 7650 гривен по курсу НБУ, – ред.). Для посылки стоимостью 160 евро ввозная пошлина составляет 10% от суммы превышения лимита – 1 евро. НДС в размере 20% начисляется на сумму превышения вместе с пошлиной – 2,2 евро. Итак, общая сумма таможенных платежей составляет 3,2 евро.
Начисляет и уплачивает налог платформа ("предприятие электронного интерфейса"). Если она нерезидент, то назначает посредника в Украине, который солидарно отвечает за расчеты с бюджетом.
Что меняет новое законодательство?
Двадцать процентов будут автоматически добавлять к цене, а получение посылки не изменится. Поступления пойдут в спецфонд госбюджета на нужды Вооруженных сил.
Без НДС останутся некоммерческие отправления от физлица физлицу до 45 евро и несопровождаемый багаж до 150 евро. Для товаров безопасности и обороны возможно освобождение, в частности через возврат НДС.
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии РБК-Украина подчеркнул: речь идет не о новом налоге.
"Мы не вводили НДС на зарубежные пересылки дешевле 150 евро – мы отменили льготу, которая действовала в отношении этого налога на такие пересылки. Это принципиальная разница", – отметил он.
ЕС, МВФ и транш, который уже поступил
Министр финансов Сергей Марченко после голосования объяснил мотив прямо: "Реформа также является частью программы сотрудничества с МВФ и условием макрофинансовой поддержки ЕС".
5 ноября Еврокомиссия перечислила Украине 4,36 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan: 3,7 млрд евро макрофинансовой помощи на 2026 год и 658 млн евро на оборонные нужды.
Пендзин называет принятие закона скорее политическим шагом. По его словам, к принятию документа была привязана макрофинансовая помощь, которая уже поступила.
"Поэтому я бы сказал, что принятие этого закона имело и до сих пор имеет скорее политический характер", – подытожил экономист.
Вторая причина – гармонизация с ЕС. С 1 июля 2021 года в ЕС отменили освобождение от импортного НДС для товаров низкой стоимости. Для дистанционной продажи импортных товаров стоимостью до 150 евро ввели специальный режим IOSS, который позволяет продавцу или платформе начислить и уплатить НДС при покупке. Этот режим не является обязательным для всех отправлений.
С 1 июля 2026 года на отправления до 150 евро добавилась временная пошлина 3 евро за товарную позицию по таможенному коду. Она будет действовать до 2028 года.
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"В странах Европейского Союза налогообложение зарубежных пересылок начинается с первого цента. Это было прямым требованием наших партнеров по приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами", – подчеркнул Пендзин. Без него, считает эксперт, Украина могла бы стать маршрутом для дешевых отправлений в ЕС.
На вопрос РБК-Украина, требует ли ЕС конкретной даты, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил так: "Условия макрофина не предусматривают даты введения, негативного отношения со стороны Европейской Комиссии не было высказано". И сразу добавил: "Одновременно с этим партнеры ожидают от нас внедрения принятых законов в течение разумных сроков".
Десять миллиардов или двадцать
В пояснительной записке к законопроекту правительство оценивало эффект от новой нормы примерно в 10 млрд гривен в год. По данным Минфина, в 2025 году стоимость отправлений, на которые действовала льгота, достигла 92,9 млрд гривен, или около 55,5% общей стоимости.
Двадцать процентов от этой суммы – 18,6 млрд гривен. Именно столько прямых потерь бюджета за 2025 год называют аналитики. Но это теоретический потолок при неизменных объемах.
Гетманцев в комментарии РБК-Украина сказал, что считает правительственную цифру заниженной.
"Напротив, считаем, что на самом деле фискальный эффект от этих законодательных инициатив может быть больше", – подчеркнул он.
По оценке депутата, в 2026 году поступит 70-75 млн отправлений на 90-95 млрд гривен. А "сумма НДС, которая могла бы быть уплачена, в таком случае составит 18-19 млрд гривен".
Прогноз поступлений глава финансового комитета дает по годам:
- 8-10 млрд гривен в 2027-м (расчет на полгода действия нормы);
- около 20 млрд гривен – в 2028-м.
Если пересчитать прогноз на 2027 год на полный год, получится 16-20 млрд гривен. То есть – вдвое больше правительственной оценки.
Падение объемов после введения налога Гетманцев допускает лишь вначале: "Практика введения аналогичных норм в ЕС показала, что такие нормы влияют на уменьшение количества отправлений лишь на начальном этапе", – отметил он.
В пресс-службе Минфина РБК-Украина объяснили, что расчет опирается на динамику 2025 года и первого полугодия 2026-го, а окончательная редакция законов и перенос даты старта изменили условия. Поэтому при подготовке бюджета-2027 ко второму чтению "такая оценка будет также пересмотрена", сообщили в ведомстве.
Сколько заплатит покупатель
Для покупателя все просто: к стоимости товара добавят 20% с первого евро, тогда как отправления до 150 евро до сих пор не облагали налогом. В расчете РБК-Украина НДС добавляется к фактурной стоимости, а платформа или полностью перекладывает его на покупателя, или поглощает половину.
Что платформы сделают с ценой, пока не знает никто. В пресс-службе "Новой Почты" РБК-Украина рассказали, что основным риском для потребителей является то, что международные покупки подорожают.
"Это может привести к сокращению количества заказов. Также часть отправлений может перейти в неофициальные каналы доставки", – отметили в компании.
Олег Пендзин обеспокоен в меньшей степени. "А вот то, что дешевые китайские вещи, которые продаются на развалах, теперь немного подорожают, – это правда", – утверждает он.
По мнению экономиста, говорить о массовости пользования посылками нельзя: "Есть довольно узкая категория граждан, которые пользовались такими пересылками".
Динамика международных отправлений остается ключевым аргументом в дискуссии о налогообложении посылок. По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), в I полугодии 2026 года объем международных почтовых отправлений составил 47,8 млн единиц. Это на 16,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Впрочем, подобная динамика не отменяет стремительного роста рынка предыдущих лет. Только за девять месяцев 2025 года количество международных отправлений увеличилось на 126%, или на 25,2 млн единиц.
Такая волатильность показывает, что рынок cross-border e-commerce в Украине уже сформировался как масштабный канал потребления. Введение же налогообложения должно выровнять условия для отечественных продавцов и обеспечить поступления в бюджет, не разрушая доступ потребителей к зарубежным товарам.
Когда и кто будет собирать налог
Модель построена на платформах, поэтому от них и от ИТ-систем зависит все. В ответе на запрос РБК-Украина Минфин перечисляет, что должно произойти до старта. Правительство, министерства и центральные органы разработают подзаконные акты, проекты которых вынесут на общественное обсуждение.
Далее идет "реализация отдельных положений, которые будут вводиться принятыми законами и соответствующими нормативно-правовыми актами, потребует доработки существующих ИТ продуктов, которые сопровождаются Гостаможслужбой и логистическими операторами".
И только после этого, по данным пресс-службы министерства ведомства, появится возможность для решения правительства о готовности. Даты этого решения и критериев готовности в ответе нет.
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Новые нормы заработают через 45 дней после публикации решения Кабмина, но не раньше 1 июля 2027 года. Чтобы соблюсти эту дату, по расчетам РБК-Украина, решение должно появиться ориентировочно до середины мая.
"Все понимают, что нужны ИТ решения и подготовка, поэтому сроки, определенные в законе, можно считать приемлемыми", – заверил Даниил Гетманцев.
Операторы призывают к синхронности. Например, в "Новой Почте" отмечают, что для полноценного запуска нужна синхронная подготовка таможни, почтовых операторов и международных маркетплейсов, тестирование ИТ-систем и налаживание автоматического обмена данными".
"Важна не только дата вступления в силу новыми правилами, но и достаточный переходный период для их практического внедрения", – добавили в компании.
Налог платить будут не они: "Обязанность начисления и уплаты НДС за покупки через международные маркетплейсы возлагается прежде всего на платформы или их посредников, а не на логистических операторов", – пояснили в "Новой Почте".
Зато нагрузка возрастет. "Если раньше налогообложению подлежали около 10% международных отправлений, то по новым правилам этот показатель может вырасти до 100%", – отметили в офисе частного почтового оператора.
В "Укрпочте" же РБК-Украина заверили, что уже передают таможне электронные реестры на 100% международных отправлений. Дескать, для запуска нужно договориться с крупными платформами, чтобы они взимали НДС в момент покупки.
Для малых проектов с небольшим трафиком обещают "отдельный процесс". Но деталей пока нет.
О гарантии, которую должны предоставлять платформы, РБК-Украина рассказала заместитель начальника отдела обращений субъектов властных полномочий "Укрпочты" Светлана Руденко: "Сумма, эквивалентная 100 000 евро, – это размер индивидуальной гарантии уплаты НДС". Ее предоставляет платформа-резидент или посредник иностранной платформы.
Что будет, если платформа налог не соберет? По словам Руденко, "Укрпочта будет иметь отдельный процесс предварительной оценки товара и расчета НДС, и предоставит возможность уплатить НДС до прибытия в отделение".
Но деталей пока нет. "Конкретный порядок оплаты будет зависеть от процедур, по которым заработают новые правила", – отметила Светлана Руденко.
Кто выиграет: ритейл, Answear и производитель
Главный вопрос для рынка – уравняет ли закон условия для украинских магазинов и зарубежных, в частности польского Answear. Ответ зависит от двух неизвестных.
Первое – юридическое. Закон адресует обязанность "предприятию электронного интерфейса". Государственная налоговая служба в ответе на запрос РБК-Украина подтвердила, что ключевое решение по этому вопросу принадлежит таможне.
"Вопрос отнесения конкретных иностранных ритейлеров, осуществляющих продажу товаров через собственные интернет-магазины с доставкой в Украину, к категории предприятий электронного интерфейса и выполнения ими соответствующих учетных процедур относится к компетенции Государственной таможенной службы Украины", – указано в ответе, который подписала директор Департамента методологии ГНС Марьяна Куц.
То есть именно таможня будет решать, подпадают ли под новый режим платформы вроде Temu и AliExpress, или также собственные сайты иностранных продавцов (в частности Answear). Пока таможня не предоставит разъяснений и не запустит процедуры учета, остается правовая неопределенность именно для этой группы продавцов.
Если режим охватит и прямые интернет-магазины, Answear тоже будет собирать 20% или поглощать их. Тогда разрыв в ценах с украинскими платформами сократится.
РБК-Украина направила информационные запросы в ГТС и Answear. Но пока что не мы получили ответы.
Второе – практическое. Неизвестно, сколько платформ зарегистрируется и будут ли они предоставлять гарантию 100 000 евро. Для малых иностранных магазинов эти требования могут стать барьером, а позиции крупных игроков – закрепиться.
В RAU ранее объясняли, что поддерживают отмену льготы, потому что выравнивание правил снимает "искусственное преимущество ultra-low-cost сегмента". Но реальный разрыв в ценах с зарубежными магазинами надо считать по конкретным товарам. Поможет ли это производителям, зависит от структуры посылок по товарным группам, а данных о ней в материалах нет.
Со своей стороны, Олег Пендзин смотрит на вопрос с позиции правил игры: "корректно, когда все работают в одинаковых условиях". "Вместе с большим количеством экспертов считаю, что надо строить правовое государство, где действуют единые правила для всех", – добавляет он.
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Но это дело не быстрое. Ближайшие же шаги для внедрения новой нормы уже определены. Минфин пересмотрит оценку поступлений при подготовке бюджета-2027 ко второму чтению. Параллельно правительство должно принять подзаконные акты и провести общественное обсуждение.
Ключевым станет решение Кабмина о технической готовности ИТ-систем таможни и операторов. Его ожидают ориентировочно до середины мая 2027 года, если цель останется 1 июля.
Только после этого спецрежим заработает. То есть покупателям зарубежных маркетплейсов стоит готовиться к дополнительным 20% не раньше второй половины 2027-го.
Не ранее 1 июля 2027 и через 45 дней после публикации решения Кабмина о готовности.
Нет, если это некоммерческая отправка от физлица физлицу стоимостью до 45 евро.
Пока неизвестно: это зависит от того, охватывает ли закон собственные сайты иностранных ритейлеров.
НДС 20% должна начислять платформа или ее посредник и будет включаться в цену. Будут ли они поглощать часть, неизвестно.