Налог на посылки: когда к цене на AliExpress и Temu добавят 20% и почему старт отложили

Когда к цене на AliExpress и Temu прибавят 20% (коллаж РБК-Украина)

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Покупателям зарубежных маркетплейсов придется платить больше за товары, которые они заказывают в Украину. Закон об отмене НДС-льготы для посылок стоимостью до 150 евро уже принят. Однако из-за необходимости доработки ИТ-систем таможни и операторов реальный старт реформы отложен как минимум до середины 2027 года.

Сколько придется переплачивать за товары и почему эксперты называют это решение преимущественно политическим шагом – в материале РБК-Украина.

Главное:

Спецрежим предусматривает начисление 20% НДС с первого евро для коммерческих отправлений, которые доставляются через платформы электронной торговли.

для коммерческих отправлений, которые доставляются через платформы электронной торговли. Официальный старт ожидается не ранее 1 июля 2027 года – при условии, что Кабмин утвердит решение о полной технической готовности инфраструктуры.

– при условии, что Кабмин утвердит решение о полной технической готовности инфраструктуры. До 16-20 млрд гривен в год прогнозирует в перспективе рост поступлений в бюджет финансовый комитет парламента. Минфин планирует пересмотреть собственные расчеты ко второму чтению бюджета.

финансовый комитет парламента. Минфин планирует пересмотреть собственные расчеты ко второму чтению бюджета. На необходимости синхронного тестирования систем настаивают логистические операторы.

настаивают логистические операторы. Практически до 100% вырастет доля отправлений под налогообложение с нынешних минимальных показателей.

Верховная Рада в середине октября приняла, а президент подписал законы об отмене беспошлинной льготы на посылки из-за границы в размере 150 евро.

Сейчас налог (20% НДС) уплачивается с каждого евро после указанной суммы (приблизительно 7650 гривен по курсу НБУ, – ред.). Для посылки стоимостью 160 евро ввозная пошлина составляет 10% от суммы превышения лимита – 1 евро. НДС в размере 20% начисляется на сумму превышения вместе с пошлиной – 2,2 евро. Итак, общая сумма таможенных платежей составляет 3,2 евро.

Начисляет и уплачивает налог платформа ("предприятие электронного интерфейса"). Если она нерезидент, то назначает посредника в Украине, который солидарно отвечает за расчеты с бюджетом.

Что меняет новое законодательство?

Двадцать процентов будут автоматически добавлять к цене, а получение посылки не изменится. Поступления пойдут в спецфонд госбюджета на нужды Вооруженных сил.

Без НДС останутся некоммерческие отправления от физлица физлицу до 45 евро и несопровождаемый багаж до 150 евро. Для товаров безопасности и обороны возможно освобождение, в частности через возврат НДС.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии РБК-Украина подчеркнул: речь идет не о новом налоге.

"Мы не вводили НДС на зарубежные пересылки дешевле 150 евро – мы отменили льготу, которая действовала в отношении этого налога на такие пересылки. Это принципиальная разница", – отметил он.

ЕС, МВФ и транш, который уже поступил

Министр финансов Сергей Марченко после голосования объяснил мотив прямо: "Реформа также является частью программы сотрудничества с МВФ и условием макрофинансовой поддержки ЕС".

5 ноября Еврокомиссия перечислила Украине 4,36 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan: 3,7 млрд евро макрофинансовой помощи на 2026 год и 658 млн евро на оборонные нужды.

Пендзин называет принятие закона скорее политическим шагом. По его словам, к принятию документа была привязана макрофинансовая помощь, которая уже поступила.

"Поэтому я бы сказал, что принятие этого закона имело и до сих пор имеет скорее политический характер", – подытожил экономист.

Вторая причина – гармонизация с ЕС. С 1 июля 2021 года в ЕС отменили освобождение от импортного НДС для товаров низкой стоимости. Для дистанционной продажи импортных товаров стоимостью до 150 евро ввели специальный режим IOSS, который позволяет продавцу или платформе начислить и уплатить НДС при покупке. Этот режим не является обязательным для всех отправлений.

С 1 июля 2026 года на отправления до 150 евро добавилась временная пошлина 3 евро за товарную позицию по таможенному коду. Она будет действовать до 2028 года.

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"В странах Европейского Союза налогообложение зарубежных пересылок начинается с первого цента. Это было прямым требованием наших партнеров по приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими нормами", – подчеркнул Пендзин. Без него, считает эксперт, Украина могла бы стать маршрутом для дешевых отправлений в ЕС.

На вопрос РБК-Украина, требует ли ЕС конкретной даты, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил так: "Условия макрофина не предусматривают даты введения, негативного отношения со стороны Европейской Комиссии не было высказано". И сразу добавил: "Одновременно с этим партнеры ожидают от нас внедрения принятых законов в течение разумных сроков".

Десять миллиардов или двадцать

В пояснительной записке к законопроекту правительство оценивало эффект от новой нормы примерно в 10 млрд гривен в год. По данным Минфина, в 2025 году стоимость отправлений, на которые действовала льгота, достигла 92,9 млрд гривен, или около 55,5% общей стоимости.

Двадцать процентов от этой суммы – 18,6 млрд гривен. Именно столько прямых потерь бюджета за 2025 год называют аналитики. Но это теоретический потолок при неизменных объемах.

Гетманцев в комментарии РБК-Украина сказал, что считает правительственную цифру заниженной.

"Напротив, считаем, что на самом деле фискальный эффект от этих законодательных инициатив может быть больше", – подчеркнул он.

По оценке депутата, в 2026 году поступит 70-75 млн отправлений на 90-95 млрд гривен. А "сумма НДС, которая могла бы быть уплачена, в таком случае составит 18-19 млрд гривен".

Прогноз поступлений глава финансового комитета дает по годам:

8-10 млрд гривен в 2027-м (расчет на полгода действия нормы);

около 20 млрд гривен – в 2028-м.

Если пересчитать прогноз на 2027 год на полный год, получится 16-20 млрд гривен. То есть – вдвое больше правительственной оценки.

Падение объемов после введения налога Гетманцев допускает лишь вначале: "Практика введения аналогичных норм в ЕС показала, что такие нормы влияют на уменьшение количества отправлений лишь на начальном этапе", – отметил он.

В пресс-службе Минфина РБК-Украина объяснили, что расчет опирается на динамику 2025 года и первого полугодия 2026-го, а окончательная редакция законов и перенос даты старта изменили условия. Поэтому при подготовке бюджета-2027 ко второму чтению "такая оценка будет также пересмотрена", сообщили в ведомстве.

Сколько заплатит покупатель

Для покупателя все просто: к стоимости товара добавят 20% с первого евро, тогда как отправления до 150 евро до сих пор не облагали налогом. В расчете РБК-Украина НДС добавляется к фактурной стоимости, а платформа или полностью перекладывает его на покупателя, или поглощает половину.

Фото: Насколько подорожают посылки (инфографика РБК-Украина)

Что платформы сделают с ценой, пока не знает никто. В пресс-службе "Новой Почты" РБК-Украина рассказали, что основным риском для потребителей является то, что международные покупки подорожают.

"Это может привести к сокращению количества заказов. Также часть отправлений может перейти в неофициальные каналы доставки", – отметили в компании.

Олег Пендзин обеспокоен в меньшей степени. "А вот то, что дешевые китайские вещи, которые продаются на развалах, теперь немного подорожают, – это правда", – утверждает он.

По мнению экономиста, говорить о массовости пользования посылками нельзя: "Есть довольно узкая категория граждан, которые пользовались такими пересылками".

Динамика международных отправлений остается ключевым аргументом в дискуссии о налогообложении посылок. По данным Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), в I полугодии 2026 года объем международных почтовых отправлений составил 47,8 млн единиц. Это на 16,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Фото: Объемы почтовых отправлений (инфографика РБК-Украина)

Впрочем, подобная динамика не отменяет стремительного роста рынка предыдущих лет. Только за девять месяцев 2025 года количество международных отправлений увеличилось на 126%, или на 25,2 млн единиц.

Такая волатильность показывает, что рынок cross-border e-commerce в Украине уже сформировался как масштабный канал потребления. Введение же налогообложения должно выровнять условия для отечественных продавцов и обеспечить поступления в бюджет, не разрушая доступ потребителей к зарубежным товарам.

Фото: Объем доходов от почтовых отправлений (инфографика РБК-Украина)

Когда и кто будет собирать налог

Модель построена на платформах, поэтому от них и от ИТ-систем зависит все. В ответе на запрос РБК-Украина Минфин перечисляет, что должно произойти до старта. Правительство, министерства и центральные органы разработают подзаконные акты, проекты которых вынесут на общественное обсуждение.

Далее идет "реализация отдельных положений, которые будут вводиться принятыми законами и соответствующими нормативно-правовыми актами, потребует доработки существующих ИТ продуктов, которые сопровождаются Гостаможслужбой и логистическими операторами".

И только после этого, по данным пресс-службы министерства ведомства, появится возможность для решения правительства о готовности. Даты этого решения и критериев готовности в ответе нет.

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Новые нормы заработают через 45 дней после публикации решения Кабмина, но не раньше 1 июля 2027 года. Чтобы соблюсти эту дату, по расчетам РБК-Украина, решение должно появиться ориентировочно до середины мая.

"Все понимают, что нужны ИТ решения и подготовка, поэтому сроки, определенные в законе, можно считать приемлемыми", – заверил Даниил Гетманцев.

Операторы призывают к синхронности. Например, в "Новой Почте" отмечают, что для полноценного запуска нужна синхронная подготовка таможни, почтовых операторов и международных маркетплейсов, тестирование ИТ-систем и налаживание автоматического обмена данными".

"Важна не только дата вступления в силу новыми правилами, но и достаточный переходный период для их практического внедрения", – добавили в компании.

Налог платить будут не они: "Обязанность начисления и уплаты НДС за покупки через международные маркетплейсы возлагается прежде всего на платформы или их посредников, а не на логистических операторов", – пояснили в "Новой Почте".

Зато нагрузка возрастет. "Если раньше налогообложению подлежали около 10% международных отправлений, то по новым правилам этот показатель может вырасти до 100%", – отметили в офисе частного почтового оператора.

В "Укрпочте" же РБК-Украина заверили, что уже передают таможне электронные реестры на 100% международных отправлений. Дескать, для запуска нужно договориться с крупными платформами, чтобы они взимали НДС в момент покупки.

Для малых проектов с небольшим трафиком обещают "отдельный процесс". Но деталей пока нет.

О гарантии, которую должны предоставлять платформы, РБК-Украина рассказала заместитель начальника отдела обращений субъектов властных полномочий "Укрпочты" Светлана Руденко: "Сумма, эквивалентная 100 000 евро, – это размер индивидуальной гарантии уплаты НДС". Ее предоставляет платформа-резидент или посредник иностранной платформы.

Что будет, если платформа налог не соберет? По словам Руденко, "Укрпочта будет иметь отдельный процесс предварительной оценки товара и расчета НДС, и предоставит возможность уплатить НДС до прибытия в отделение".

Но деталей пока нет. "Конкретный порядок оплаты будет зависеть от процедур, по которым заработают новые правила", – отметила Светлана Руденко.

Кто выиграет: ритейл, Answear и производитель

Главный вопрос для рынка – уравняет ли закон условия для украинских магазинов и зарубежных, в частности польского Answear. Ответ зависит от двух неизвестных.

Первое – юридическое. Закон адресует обязанность "предприятию электронного интерфейса". Государственная налоговая служба в ответе на запрос РБК-Украина подтвердила, что ключевое решение по этому вопросу принадлежит таможне.

"Вопрос отнесения конкретных иностранных ритейлеров, осуществляющих продажу товаров через собственные интернет-магазины с доставкой в Украину, к категории предприятий электронного интерфейса и выполнения ими соответствующих учетных процедур относится к компетенции Государственной таможенной службы Украины", – указано в ответе, который подписала директор Департамента методологии ГНС Марьяна Куц.

То есть именно таможня будет решать, подпадают ли под новый режим платформы вроде Temu и AliExpress, или также собственные сайты иностранных продавцов (в частности Answear). Пока таможня не предоставит разъяснений и не запустит процедуры учета, остается правовая неопределенность именно для этой группы продавцов.

Если режим охватит и прямые интернет-магазины, Answear тоже будет собирать 20% или поглощать их. Тогда разрыв в ценах с украинскими платформами сократится.

РБК-Украина направила информационные запросы в ГТС и Answear. Но пока что не мы получили ответы.

Второе – практическое. Неизвестно, сколько платформ зарегистрируется и будут ли они предоставлять гарантию 100 000 евро. Для малых иностранных магазинов эти требования могут стать барьером, а позиции крупных игроков – закрепиться.

В RAU ранее объясняли, что поддерживают отмену льготы, потому что выравнивание правил снимает "искусственное преимущество ultra-low-cost сегмента". Но реальный разрыв в ценах с зарубежными магазинами надо считать по конкретным товарам. Поможет ли это производителям, зависит от структуры посылок по товарным группам, а данных о ней в материалах нет.

Со своей стороны, Олег Пендзин смотрит на вопрос с позиции правил игры: "корректно, когда все работают в одинаковых условиях". "Вместе с большим количеством экспертов считаю, что надо строить правовое государство, где действуют единые правила для всех", – добавляет он.

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Но это дело не быстрое. Ближайшие же шаги для внедрения новой нормы уже определены. Минфин пересмотрит оценку поступлений при подготовке бюджета-2027 ко второму чтению. Параллельно правительство должно принять подзаконные акты и провести общественное обсуждение.

Ключевым станет решение Кабмина о технической готовности ИТ-систем таможни и операторов. Его ожидают ориентировочно до середины мая 2027 года, если цель останется 1 июля.

Только после этого спецрежим заработает. То есть покупателям зарубежных маркетплейсов стоит готовиться к дополнительным 20% не раньше второй половины 2027-го.