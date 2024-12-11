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Орбан цинично ответил на критику со стороны Зеленского за звонок Путину

Украина, Среда 11 декабря 2024 20:14
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Орбан цинично ответил на критику со стороны Зеленского за звонок Путину Фото: премьер Венгрии Виктор Орбан (facebook.com orbanviktor)
Автор: Карина Левицкая

Венгерский премьер Виктор Орбан цинично ответил на критику со стороны Украины за звонок российскому диктатору Владимиру Путину. В Офисе президента отреагировали на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Орбана в Facebook и комментарий советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина.

"В конце венгерского председательства в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы сделали предложение о рождественском прекращении огня и большом обмене пленными. Как печально, что президент Зеленский сегодня явно отказал и исключил это. Мы сделали что могли!", - написал Орбан в Facebook.

Однако, как заявил Литвин, как и всегда, с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала.

"Как и всегда, о своих контактах с Москвой венгерская сторона не предупреждала. Как и всегда, Украина не уполномочивала Венгрию ни на что. Как и всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года", - отметил советник Зеленского.

Он подчеркнул, что Украина настроена на полноценный мир, и делает все в координации с партнерами, чтобы этого достичь. В частности он упомянул сотрудничество с Америкой, Европой, и другими партнерами в мире.

"Как и всегда, нужен не пиар, а справедливый мир, и не разговоры, а надежные гарантии безопасности", - подытожил Литвин.

Заметим, что ранее сегодня Орбан провел телефонный разговор с Путиным, а после соответствующей реакции на данный разговор от украинского президента Владимира Зеленского заявил, что якобы прилагает усилия для мира в Украине.

Напомним, что в отдельном материале РБК-Украина, можно узнать, как Зеленский отреагировал на инициативу Орбана позвонить российскому диктатору.

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