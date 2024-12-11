Орбан цинично ответил на критику со стороны Зеленского за звонок Путину

Венгерский премьер Виктор Орбан цинично ответил на критику со стороны Украины за звонок российскому диктатору Владимиру Путину. В Офисе президента отреагировали на это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Орбана в Facebook и комментарий советника президента Украины по коммуникациям Дмитрия Литвина.

"В конце венгерского председательства в ЕС мы приложили новые усилия для мира. Мы сделали предложение о рождественском прекращении огня и большом обмене пленными. Как печально, что президент Зеленский сегодня явно отказал и исключил это. Мы сделали что могли!", - написал Орбан в Facebook.

Однако, как заявил Литвин, как и всегда, с Украиной венгерская сторона ничего не обсуждала.

"Как и всегда, о своих контактах с Москвой венгерская сторона не предупреждала. Как и всегда, Украина не уполномочивала Венгрию ни на что. Как и всегда, Украина в ежедневном режиме работает для освобождения пленных, и уже две недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года", - отметил советник Зеленского.

Он подчеркнул, что Украина настроена на полноценный мир, и делает все в координации с партнерами, чтобы этого достичь. В частности он упомянул сотрудничество с Америкой, Европой, и другими партнерами в мире.

"Как и всегда, нужен не пиар, а справедливый мир, и не разговоры, а надежные гарантии безопасности", - подытожил Литвин.