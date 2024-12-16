В МИД призвали Венгрию прекратить аморальные манипуляции на "рождественском перемирии"

Венгрии необходимо прекратить аморальные манипуляции на теме "рождественского перемирия". Это подрывает усилия для установления справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что заявления венгерских чиновников о их способности завершить войну не соответствуют действительности. После “миротворческих” звонков премьера Виктора Орбана в Москву по Украине летят ракеты и дроны.

"Действия венгерской стороны еще более отдалены от миротворчества, чем ее заявления", - добавили в МИД.

Там напомнили, что Венгрия призывает оставить Украину без оружия для самозащиты, препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины и повышению санкционного давления против агрессора.

"Призываем венгерскую сторону прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, подрывающим совместные усилия по восстановлению справедливого мира", - отметили в министерстве.

В ведомстве также обратили внимание, что препятствует миру только Россия и ее одержимый войной диктатор Владимир Путин.