ua en ru
Пн, 16 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В МИД призвали Венгрию прекратить аморальные манипуляции на "рождественском перемирии"

Киев, Понедельник 16 декабря 2024 22:57
UA EN RU
В МИД призвали Венгрию прекратить аморальные манипуляции на "рождественском перемирии" Иллюстративное фото: в МИД Украины отреагировали на скандальные заявления Венгрии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Венгрии необходимо прекратить аморальные манипуляции на теме "рождественского перемирия". Это подрывает усилия для установления справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве подчеркнули, что заявления венгерских чиновников о их способности завершить войну не соответствуют действительности. После “миротворческих” звонков премьера Виктора Орбана в Москву по Украине летят ракеты и дроны.

"Действия венгерской стороны еще более отдалены от миротворчества, чем ее заявления", - добавили в МИД.

Там напомнили, что Венгрия призывает оставить Украину без оружия для самозащиты, препятствует финансированию усиления обороноспособности Украины и повышению санкционного давления против агрессора.

"Призываем венгерскую сторону прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, подрывающим совместные усилия по восстановлению справедливого мира", - отметили в министерстве.

В ведомстве также обратили внимание, что препятствует миру только Россия и ее одержимый войной диктатор Владимир Путин.

Скандальное заявление Орбана

Напомним, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что он "предложил России и Украине рождественское прекращение огня", но президент Украины Владимир Зеленский якобы отказал.

После этого советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин подчеркнул, что Россия использовала такое заявление главы венгерского правительства для подготовки нового удара по энергетике Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Венгрия Виктор Орбан Война в Украине
NEWS
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
Сырский инициировал проверку 211 бригады из-за сообщений об издевательствах над военными
DAILY
Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Реинтеграция ветеранов: почему Украине нужен новый подход к поддержке военных