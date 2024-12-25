Румыния не подтвердила пролет российской ракеты над ее территорией

Румыния не подтверждает, что российская ракета во время обстрела Украины залетела на территорию страны. В Румынии продолжат расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Румынии Константина Спину, которого цитирует Digi24 .

Он отметил, что Украина проинформировала военное руководство Румынии, что около 7:30 ракета России залетела в воздушное пространство Молдовы. После чего она "в течение около двух минут" была в районе румынского города Дарабаны.

Спикер Минобороны подчеркнул, что система воздушного наблюдения Румынии как часть интегрированной системы НАТО такой ситуации не обнаружила.

"Из данных мониторинга систем воздушного наблюдения Румынии и из данных, предоставленных средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг, пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено в зоне ответственности Румынии", - сказал Спину.

По его словам, компетентные структуры Минобороны будут продолжать расследовать эту ситуацию и выяснять все обстоятельства.