Румыния не подтвердила пролет российской ракеты над ее территорией
Румыния не подтверждает, что российская ракета во время обстрела Украины залетела на территорию страны. В Румынии продолжат расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Румынии Константина Спину, которого цитирует Digi24.
Он отметил, что Украина проинформировала военное руководство Румынии, что около 7:30 ракета России залетела в воздушное пространство Молдовы. После чего она "в течение около двух минут" была в районе румынского города Дарабаны.
Спикер Минобороны подчеркнул, что система воздушного наблюдения Румынии как часть интегрированной системы НАТО такой ситуации не обнаружила.
"Из данных мониторинга систем воздушного наблюдения Румынии и из данных, предоставленных средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг, пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено в зоне ответственности Румынии", - сказал Спину.
По его словам, компетентные структуры Минобороны будут продолжать расследовать эту ситуацию и выяснять все обстоятельства.
Что этому предшествовало
Сегодня, 25 декабря, россияне атаковали Украину более 70 ракетами и более 100 дронами. Я сообщил президент Владимир Зеленский, силы ПВО уничтожили значительную часть беспилотников и более 50 ракет.
Воздушные силы ВСУ сообщали, что во время атаки одна из российских ракет пересекла воздушное пространство Молдовы. При этом мониторинговые группы писали, что российская ракета преодолела 140 километров по территории Молдовы и Румынии.
В Молдове сделали несколько заявлений относительно российской ракеты. Сначала в Национальной армии Молдовы заявили, что эпизод, вероятно, произошел. Однако потом исправились и отметили, что не фиксировали никаких ракет или беспилотников в воздушном пространстве страны.
Тем временем президент Молдовы Майя Санду написала в соцсетях, что российская ракета нарушила воздушное пространство страны.
Подробнее о последствиях сегодняшнего обстрела - в материале РБК-Украина.
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