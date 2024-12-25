"Продолжаются проверки": в Молдове признали пролет российской ракеты над территорией страны

В рождественское утро 25 декабря Россия в очередной раз нанесла массированный удар по энергосистеме Украины, запустив ракеты и дроны. Молдавские военные зафиксировали пролет одной из ракет над территорией их страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал правительства Республики Молдова.

В правительстве страны заявили о фиксации российских ракет в своем воздушном пространстве, а также в приграничных районах с Румынией.

"Сегодня утром, в день Рождества, Россия снова атаковала энергетическую систему Украины, использовав целый арсенал ракет и дронов. Пока не зафиксировано перебоев в энергетической системе Республики Молдова, которая связана с украинской", - говорится в сообщении.

По сообщениям молдавской Пограничной полиции, одна из ракет РФ была замечена патрулем в направлении Ямполь-Косеуц.

В то же время отмечается, что другая могла пересечь воздушное пространство Молдовы в районе Отачи-Могилев-Подольский, выйдя через границу с Румынией в районе Дорохой-Херца.

Информация о маршруте подтверждена молдавскими военными, которые сейчас проводят дополнительные проверки.

Позже президент страны Май Санду заявила, что Молдова осуждает действия РФ и полностью солидарна с Украиной.

"В то время как наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает путь разрушения - атакуя энергетическую инфраструктуру Украины и нарушая воздушное пространство Молдовы ракетой, что явно нарушает международное право", - написала она в соцсети Х.

В то же время Национальная армия Молдовы, хотя сначала признала пересечение границы российской ракетой, заявила, что оно зафиксировано не было.

"Система мониторинга воздушного пространства Национальной армии не обнаружила ни ракет, ни беспилотников, пролетающих над воздушным пространством нашей страны", - говорится в сообщении.

Также добавим, что Константин Спину, представитель министерства обороны Румынии, заявил Digi24, что румынская система воздушного наблюдения не обнаружила никаких ракет.

Атака РФ по Украине 25 декабря

25 декабря Россия осуществила очередную массированную атаку на критическую инфраструктуру Украины, направленную прежде всего на объекты энергетики. Вследствие этого в нескольких регионах страны зафиксированы серьезные повреждения и перебои с электроснабжением.

Оккупанты использовали широкий арсенал вооружения, включая баллистические ракеты и ударные дроны. По сообщению президента Владимира Зеленского, Россия выпустила более 70 ракет и более 100 беспилотников.

Он добавил, что благодаря эффективной работе сил противовоздушной обороны, удалось уничтожить более 50 ракет и значительную часть дронов, однако избежать попаданий не удалось.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил о существенных повреждениях инфраструктуры, в частности теплоэлектростанций компании ДТЭК. Это уже тринадцатая массированная атака на энергосистему Украины в этом году.

Воздушные силы Украины сообщали, что Россия во время атаки в очередной раз нарушила воздушное пространство Молдовы, а также Румынии.