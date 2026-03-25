ua en ru
Ср, 25 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Кремль сделал свое заявление по переговорам между США и Украиной

12:27 25.03.2026 Ср
2 мин
Москва пытается продемонстрировать "включенность" в диалог
aimg Ірина Глухова
Кремль сделал свое заявление по переговорам между США и Украиной Фото: Дмитрий Песков (Getty Images)

В Кремле заявили, что Москва "в курсе переговоров" между представителями США и Украины по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова росСМИ.

Зеленский: представители Украины два дня разговаривали с США, есть сигналы о новых обменах

"Контакты России с представителями США по Украине продолжаются", - заявил Песков.

По его словам, Москва якобы получает информацию о том, что происходит на переговорах Вашингтона с Киевом.

Что заявил Зеленский

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что после визита переговорной команды в США реального прогресса в мирном процессе нет. Причина этого - нежелание России к урегулированию войны.

Президент подчеркнул важность участия ЕС, США и других международных партнеров в восстановлении дипломатических переговоров, чтобы заставить Москву двигаться к мирному решению конфликта.

Что известно о встрече представителей США и Украины во Флориде

В течение 21-22 марта в Майами состоялись двусторонние переговоры между украинской и американской делегациями, без участия представителей России.

Делегацию США возглавляли специальный посланник Стив Уиткофф, старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Во время встречи стороны обсудили совместное восстановление Украины после войны, развитие государства и усиление гарантий безопасности от США в рамках будущего мирного соглашения.

По итогам первого дня Уиткофф сообщил, что стороны постепенно сужают перечень спорных вопросов и концентрируются на вопросах безопасности и стабильности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Кремль Песков Война в Украине
Новости
Цены могут расти быстрее: в НБУ предупредили об изменении инфляционной траектории
Цены могут расти быстрее: в НБУ предупредили об изменении инфляционной траектории
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой