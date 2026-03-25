В Кремле заявили, что Москва "в курсе переговоров" между представителями США и Украины по завершению войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера российского диктатора Дмитрия Пескова росСМИ.

"Контакты России с представителями США по Украине продолжаются", - заявил Песков.

По его словам, Москва якобы получает информацию о том, что происходит на переговорах Вашингтона с Киевом.

Что заявил Зеленский

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что после визита переговорной команды в США реального прогресса в мирном процессе нет. Причина этого - нежелание России к урегулированию войны.

Президент подчеркнул важность участия ЕС, США и других международных партнеров в восстановлении дипломатических переговоров, чтобы заставить Москву двигаться к мирному решению конфликта.