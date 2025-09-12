Сибига анонсировал эксгумации украинских жертв Волынской трагедии в Польше

По словам Сибиги, в ходе встречи с Сикорским они отметили существенный прогресс в решении чувствительных вопросов исторического прошлого.

"Уже есть несколько завершенных кейсов эксгумаций в Украине - в Пужниках и Збоищах. В конце сентября ожидаем начала работ в Юричкове, в Польше", - добавил глава МИД.

Он рассказал, что договорился с польским коллегой и дальше способствовать конструктивному диалогу по историческим вопросам. Поскольку для будущего, единства и силы двух стран необходимо находить понимание в таких вопросах.

"Наши народы заслуживают союзничества. Рассчитываем на возобновление работы украинско-польского форума историков как платформы исследований сложных тем", - подчеркнул Сибига.

Стоит заметить, что Волынская трагедия - это обоюдные этнические чистки между УПА и польской Армией Крайовой. Основные события происходили на территории Волынского воеводства (сегодня - Волынская область Украины) и прилегающих районах Люблинского, Подляского и Любачевского воеводств, которые сейчас входят в состав Польши.