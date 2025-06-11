Украина дала разрешение Польше на эксгумационные работы во Львове
Украина готова продолжать поисковые и эксгумационные работы в рамках сотрудничества с Польшей по сложным историческим вопросам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций.
Первым шагом в этом направлении стали недавние эксгумационные работы в селе Пужники на Тернопольщине.
В то же время польская сторона предоставила разрешение на проведение аналогичных работ уже в самой Польше в селе Юречкова. Украина рассчитывает на начало поисков в ближайшее время.
Речь идет о чувствительных страницах украинско-польской истории захоронения жертв конфликтов ХХ века.
В 1939 году в бывшем селе Збоиска (теперь часть Львова) были похоронены польские военнослужащие, и уже сейчас Украина официально разрешила Польше провести там эксгумационные работы.
В МКСК также отмечают примеры конструктивного взаимодействия, в частности на совместном осуждении акта вандализма на горе Монастырь и противодействия фейкам, касающихся отмены разрешений на раскопки.
"Общая память и шаги навстречу друг другу объединят наши народы во имя общего европейского будущего", - отметили в МКСК.
Эксгумация жертв Волынской трагедии
Напомним, Польша уже неоднократно поднимала вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии - обоюдных этнических чисток, которые проводили Украинская повстанческая армия и польская Армия Крайова.
В январе премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о достижении договоренностей относительно первых эксгумаций жертв Волынской трагедии. Позже это подтвердили в МИД Украины.
Ранее уже сообщалось, что эксгумация жертв Волынской трагедии в Украине начнется в апреле. Работы будут проводились в Тернопольской области.
Подробно о том, почему Польшу волнует вопрос эксгумации, - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.