Сибіга анонсував ексгумації українських жертв Волинської трагедії в Польщі

За словами Сибіги, під час зустрічі з Сікорським вони відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань історичного минулого.

"Уже є кілька завершених кейсів ексгумацій в Україні - у Пужниках і Збоїщах. Наприкінці вересня очікуємо початку робіт у Юричкові, в Польщі", - додав глава МЗС.

Він розповів, що домовився з польським колегою й надалі сприяти конструктивному діалогу з історичних питань. Оскільки для майбутнього, єдності та сили двох країн необхідно знаходити порозуміння в таких питаннях.

"Наші народи заслуговують на союзництво. Розраховуємо на відновлення роботи українсько-польського форуму істориків як платформи досліджень складних тем", - наголосив Сибіга.

Варто зауважити, що Волинська трагедія - це взаємні етнічні чистки між УПА та польською Армією Крайовою.Основні події відбувалися на території Волинського воєводства (сьогодні - Волинська область України) та прилеглих районах Люблінського, Підляського та Любачівського воєводств, які зараз входять до складу Польщі.