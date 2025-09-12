UA

Сибіга анонсував ексгумації українських жертв Волинської трагедії в Польщі

Ілюстративне фото: на території Польщі пройде ексгумація жертв Волинської трагедії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна може вже наприкінці вересня розпочати ексгумації українських жертв Волинської трагедії на території Польщі. У питаннях нацпам'яті з Варшавою досягнуто суттєвого прогресу.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Сибіги, під час зустрічі з Сікорським вони відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань історичного минулого.

"Уже є кілька завершених кейсів ексгумацій в Україні - у Пужниках і Збоїщах. Наприкінці вересня очікуємо початку робіт у Юричкові, в Польщі", - додав глава МЗС.

Він розповів, що домовився з польським колегою й надалі сприяти конструктивному діалогу з історичних питань. Оскільки для майбутнього, єдності та сили двох країн необхідно знаходити порозуміння в таких питаннях.

"Наші народи заслуговують на союзництво. Розраховуємо на відновлення роботи українсько-польського форуму істориків як платформи досліджень складних тем", - наголосив Сибіга.

Варто зауважити, що Волинська трагедія - це взаємні етнічні чистки між УПА та польською Армією Крайовою.Основні події відбувалися на території Волинського воєводства (сьогодні - Волинська область України) та прилеглих районах Люблінського, Підляського та Любачівського воєводств, які зараз входять до складу Польщі.

Ексгумації в Україні

Нагадаємо, 11 червня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомило, що Польщі надали офіційний дозвіл на ексгумаційні роботи в колишньому селі Збоїска (тепер частина Львова), де були поховані польські військовослужбовці.

На той момент уже проводилися ексгумації в селі Пужники на Тернопільщині.

