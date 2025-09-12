Сибіга анонсував ексгумації українських жертв Волинської трагедії в Польщі

Україна може вже наприкінці вересня розпочати ексгумації українських жертв Волинської трагедії на території Польщі. У питаннях нацпам'яті з Варшавою досягнуто суттєвого прогресу.
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на пресконференції з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає кореспондент РБК-Україна.
За словами Сибіги, під час зустрічі з Сікорським вони відзначили суттєвий прогрес у вирішенні чутливих питань історичного минулого.
"Уже є кілька завершених кейсів ексгумацій в Україні - у Пужниках і Збоїщах. Наприкінці вересня очікуємо початку робіт у Юричкові, в Польщі", - додав глава МЗС.
Він розповів, що домовився з польським колегою й надалі сприяти конструктивному діалогу з історичних питань. Оскільки для майбутнього, єдності та сили двох країн необхідно знаходити порозуміння в таких питаннях.
"Наші народи заслуговують на союзництво. Розраховуємо на відновлення роботи українсько-польського форуму істориків як платформи досліджень складних тем", - наголосив Сибіга.
Варто зауважити, що Волинська трагедія - це взаємні етнічні чистки між УПА та польською Армією Крайовою.Основні події відбувалися на території Волинського воєводства (сьогодні - Волинська область України) та прилеглих районах Люблінського, Підляського та Любачівського воєводств, які зараз входять до складу Польщі.
Нагадаємо, 11 червня Міністерство культури та стратегічних комунікацій України повідомило, що Польщі надали офіційний дозвіл на ексгумаційні роботи в колишньому селі Збоїска (тепер частина Львова), де були поховані польські військовослужбовці.
На той момент уже проводилися ексгумації в селі Пужники на Тернопільщині.