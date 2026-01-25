Си Цзиньпин начал масштабную чистку армии: под следствием главные генералы Китая
Лидер Китая Си Цзиньпин инициировал расследование в отношении своего самого влиятельного военного соратника, что стало самой масштабной реорганизацией вооруженных сил страны за последние десятилетия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишет издание, под следствие попал генерал Чжан Юся - старший из двух заместителей председателя Центральной военной комиссии Компартии Китая и фактический главнокомандующий армии. Его подозревают в "серьезных нарушениях партийной дисциплины и государственных законов".
Вместе с Чжаном расследуют и деятельность генерала Лю Чжэньли - начальника Объединенного штаба вооруженных сил КНР, который отвечал за планирование боевых действий и военные операции. Его также обвиняют в нарушении партийных и государственных норм.
Удар по элите модернизации армии
Чжан Юся и Лю Чжэньли были ключевыми фигурами в программе модернизации китайских вооруженных сил и принадлежали к немногим генералам с реальным боевым опытом. Их устранение свидетельствует о решимости Си Цзиньпина очистить армию от офицеров, которых в Пекине считают коррумпированными или политически нелояльными.
За последние годы в Китае были отстранены десятки высокопоставленных чиновников армии и оборонной промышленности. Это ставит под сомнение способность Пекина быстро создать боеспособные силы, которые могли бы на равных противостоять Западу.
Жесткая публичная критика
Официальная газета Народно-освободительной армии Китая опубликовала резкую редакционную статью, в которой обвинила Чжана и Лю в подрыве авторитета Си Цзиньпина. Издание заявило, что их действия способствовали коррупции, политическим проблемам в войсках и ослабили контроль Компартии над армией.
"Их неправомерные действия имели чрезвычайно негативное влияние на партию, нацию и вооруженные силы", - отметили в публикации.
Китай наращивает военный потенциал
Китай ускоряет развитие беспилотных технологий и параллельно презентует новые образцы вооружения - от десантных кораблей до ударных дронов. Таким образом Пекин последовательно наращивает военную мощь и усиливает конкуренцию с Соединенными Штатами.
В сентябре во время военного парада в столице КНР Си Цзиньпин показал самые современные боевые беспилотники, разработанные китайской оборонной промышленностью.
Интерес к дронам резко возрос после начала полномасштабной войны РФ против Украины, где беспилотники доказали свою высокую эффективность в уничтожении бронетехники, кораблей и другой дорогостоящей военной техники.
Беспилотный сектор в Китае активно расширяется - от гражданских компаний вроде DJI и Easy Fly до крупных государственных оборонных концернов.
Ранее также сообщалось, что китайские ученые создали военный дрон, способный в полете разделяться на шесть отдельных аппаратов. Разработчики называют эту технологию потенциально революционной для современного поля боя.