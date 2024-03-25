Китай разрабатывает новый беспилотник, который сможет разделяться в воздухе на 6 минидронов

Китайские ученые разработали военный беспилотник, способный быстро делиться на шесть отдельных частей в воздухе. Они утверждают, что это технологический прорыв, который может сменить поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider .

По словам ученых из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, новые устройства быстрее и эффективнее традиционных многороторных дронов и обладают способностью сбивать с толку противников, неожиданно разделяясь на большие группы на поле боя.

Эти дроны имеют только одну лопасть, как в соединенном, так и разделенном состоянии, а их дизайн был вдохновлен строением кленовых семян. Они могут свободно летать как обычные дроны и поддерживать связь для выполнения сложных миссий.

Несмотря на свою необычную форму, они имеют эффективные показатели полета, почти вдвое превышающие многороторные дроны аналогичного размера.

"Основным преимуществом является возможность запутать реакцию систем противовоздушной обороны. При обнаружении беспилотников системы противовоздушной обороны разворачивают ресурсы, пропорциональные угрозе. Если эта угроза внезапно растет, это позволяет перегрузить развернутые ресурсы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.