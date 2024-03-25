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Китай разрабатывает новый беспилотник, который сможет разделяться в воздухе на 6 минидронов

Китай, Понедельник 25 марта 2024 11:22
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Китай разрабатывает новый беспилотник, который сможет разделяться в воздухе на 6 минидронов Фото: Китай разработал БПЛА с шестью раздельными дронами (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Китайские ученые разработали военный беспилотник, способный быстро делиться на шесть отдельных частей в воздухе. Они утверждают, что это технологический прорыв, который может сменить поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

По словам ученых из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики, новые устройства быстрее и эффективнее традиционных многороторных дронов и обладают способностью сбивать с толку противников, неожиданно разделяясь на большие группы на поле боя.

Эти дроны имеют только одну лопасть, как в соединенном, так и разделенном состоянии, а их дизайн был вдохновлен строением кленовых семян. Они могут свободно летать как обычные дроны и поддерживать связь для выполнения сложных миссий.

Несмотря на свою необычную форму, они имеют эффективные показатели полета, почти вдвое превышающие многороторные дроны аналогичного размера.

"Основным преимуществом является возможность запутать реакцию систем противовоздушной обороны. При обнаружении беспилотников системы противовоздушной обороны разворачивают ресурсы, пропорциональные угрозе. Если эта угроза внезапно растет, это позволяет перегрузить развернутые ресурсы противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

Китай расширяет военные возможности

Напомним, что недавно мы сообщали о том, что Китай построил несколько крупных военных баз на трех островах вокруг Тайваня в Южно-Китайском море.

Кроме того, страна активизировала военные действия против Тайваня в "серой зоне", насыщая районы вокруг острова воздушными шарами, беспилотниками и гражданскими судами.

Стоит отметить, что Китай с 1 сентября 2023 года ввел ограничения на поставку гражданских дронов и комплектующих. Это, в свою очередь, может повлиять на ситуацию в развязанной Россией войне против Украины.

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