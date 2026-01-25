Сі Цзіньпін почав масштабну чистку армії: під слідством головні генерали Китаю
Лідер Китаю Сі Цзіньпін ініціював розслідування щодо свого найвпливовішого військового соратника, що стало наймасштабнішою реорганізацією збройних сил країни за останні десятиліття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як пише видання, під слідство потрапив генерал Чжан Юся - старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Компартії Китаю та фактичний головнокомандувач армії. Його підозрюють у "серйозних порушеннях партійної дисципліни та державних законів".
Разом із Чжаном розслідують і діяльність генерала Лю Чженьлі - начальника Об’єднаного штабу збройних сил КНР, який відповідав за планування бойових дій та військові операції. Йому також закидають порушення партійних і державних норм.
Удар по еліті модернізації армії
Чжан Юся та Лю Чженьлі були ключовими фігурами у програмі модернізації китайських збройних сил і належали до небагатьох генералів із реальним бойовим досвідом. Їхнє усунення свідчить про рішучість Сі Цзіньпіна очистити армію від офіцерів, яких у Пекіні вважають корумпованими або політично нелояльними.
За останні роки в Китаї було усунено десятки високопосадовців армії та оборонної промисловості. Це ставить під сумнів здатність Пекіна швидко створити боєздатні сили, які могли б на рівних протистояти Заходу.
Жорстка публічна критика
Офіційна газета Народно-визвольної армії Китаю опублікувала різку редакційну статтю, у якій звинуватила Чжана та Лю у підриві авторитету Сі Цзіньпіна. Видання заявило, що їхні дії сприяли корупції, політичним проблемам у військах і послабили контроль Компартії над армією.
"Їхні неправомірні дії мали надзвичайно негативний вплив на партію, націю та збройні сили", - наголосили в публікації.
Китай нарощує військовий потенціал
Китай прискорює розвиток безпілотних технологій і паралельно презентує нові зразки озброєння - від десантних кораблів до ударних дронів. Таким чином Пекін послідовно нарощує військову міць і посилює конкуренцію зі Сполученими Штатами.
У вересні під час військового параду в столиці КНР Сі Цзіньпін показав найсучасніші бойові безпілотники, розроблені китайською оборонною промисловістю.
Інтерес до дронів різко зріс після початку повномасштабної війни РФ проти України, де безпілотники довели свою високу ефективність у знищенні бронетехніки, кораблів та іншої дорогої військової техніки.
Безпілотний сектор у Китаї активно розширюється - від цивільних компаній на кшталт DJI та Easy Fly до великих державних оборонних концернів.
Раніше також повідомлялося, що китайські науковці створили військовий дрон, здатний у польоті розділятися на шість окремих апаратів. Розробники називають цю технологію потенційно революційною для сучасного поля бою.