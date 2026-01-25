Сі Цзіньпін почав масштабну чистку армії: під слідством головні генерали Китаю

Лідер Китаю Сі Цзіньпін ініціював розслідування щодо свого найвпливовішого військового соратника, що стало наймасштабнішою реорганізацією збройних сил країни за останні десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як пише видання, під слідство потрапив генерал Чжан Юся - старший із двох заступників голови Центральної військової комісії Компартії Китаю та фактичний головнокомандувач армії. Його підозрюють у "серйозних порушеннях партійної дисципліни та державних законів".

Разом із Чжаном розслідують і діяльність генерала Лю Чженьлі - начальника Об’єднаного штабу збройних сил КНР, який відповідав за планування бойових дій та військові операції. Йому також закидають порушення партійних і державних норм.

Удар по еліті модернізації армії

Чжан Юся та Лю Чженьлі були ключовими фігурами у програмі модернізації китайських збройних сил і належали до небагатьох генералів із реальним бойовим досвідом. Їхнє усунення свідчить про рішучість Сі Цзіньпіна очистити армію від офіцерів, яких у Пекіні вважають корумпованими або політично нелояльними.

За останні роки в Китаї було усунено десятки високопосадовців армії та оборонної промисловості. Це ставить під сумнів здатність Пекіна швидко створити боєздатні сили, які могли б на рівних протистояти Заходу.

Жорстка публічна критика

Офіційна газета Народно-визвольної армії Китаю опублікувала різку редакційну статтю, у якій звинуватила Чжана та Лю у підриві авторитету Сі Цзіньпіна. Видання заявило, що їхні дії сприяли корупції, політичним проблемам у військах і послабили контроль Компартії над армією.

"Їхні неправомірні дії мали надзвичайно негативний вплив на партію, націю та збройні сили", - наголосили в публікації.