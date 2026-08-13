ua en ru
Чт, 13 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Скорость 900 км/ч: что известно о ракетах-дронах "Паляниця" и "Пекло", атаковавших Новороссийск

08:00 13.08.2026 Чт
3 мин
Насколько далеко летят и что могут поразить украинские ракеты-дроны "Паляниця" и "Пекло"?
aimg Лев Шевченко
Скорость 900 км/ч: что известно о ракетах-дронах "Паляниця" и "Пекло", атаковавших Новороссийск Фото: дрон-ракета "Ад" (скриншот видео)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В ночь на 12 августа по военно-морской базе РФ в Новороссийске впервые в одной операции слаженно сработали украинские дальнобойные ракеты-дроны "Паляниця" и "Пекло" – разработки, способные поражать цели на расстоянии до 650-700 км.

РБК-Украина собрала информацию о характеристиках дронов-ракет, ударивших по Новороссийску.

Какие характеристики имеет "Паляниця"

"Паляниця" – это ракета-дрон весом 320 кг, из которых до 100 кг приходится на полезную нагрузку. Максимальная дальность полета составляет 650 км, а крейсерская скорость достигает 900 км/ч. Высота полета – от 15 до 500 м.

Украина впервые применила "Паляницу" в августе 2024 года. А во время выставки вооружения MSPO 2025 Укроборонпром раскрыл характеристики этой дрон-ракеты, писало издание Defense Express.

Скорость 900 км/ч: что известно о ракетах-дронах &quot;Паляниця&quot; и &quot;Пекло&quot;, атаковавших Новороссийск

Фото: характеристики "Паляницы" (инфографика Укроборонпрома)

Длина ракеты – 3,5 м, размах крыльев – 1,7 м. "Паляница" оснащена одноконтурным турбореактивным двигателем и комбинированной системой наведения INS+GPS. Старт производится с наземной пусковой установки с помощью твердотопливного ускорителя.

Читайте также: Запускают ли "Бандероль" с земли и можно ли ее сбить: объяснение эксперта

Дрон-ракета (или ракета-дрон) – это промежуточный класс вооружения между ударным беспилотником-камикадзе и классической крылатой ракетой. В Украине к этому классу относятся "Паляниця" и "Пекло", а также представленные позже "Барс" и "Рута".

В России прямым концептуальным аналогом считается крылатая ракета S8000 "Бандероль", которую, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, производит подсанкционное предприятие "Кронштадт" .

По концепции "Бандероль" близка к украинским разработкам и американской противокорабельной ракете AGM-158C LRASM, но уступает им в габаритах и мощности боевой части.

Авиационный эксперт Константин Криволап отмечал РБК-Украина, что главное преимущество такого боеприпаса – скорость, позволяющая преодолевать противовоздушную оборону для точечных ударов, тогда как необходимость воздушного носителя и высокая стоимость (втрое дороже "Шахеда") ограничивают потенциал массового применения "Бандероли".

Чем "Пекло" отличается от "Паляницы"

"Пекло" – гибрид ударного дрона и крылатой ракеты, разработанный украинской оборонной промышленностью.

Как заявлял эксминистр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время передачи первой партии ракет-дронов Силам обороны в декабре 2024 года, "Пекло" создали с нуля в течение года, и изделие уже имело успешные боевые применения. По его словам, ракета-дрон развивает скорость 700 км/ч и летит на расстояние до 700 км.

Ракеты-дроны "Паляниця" и "Пекло" стали лишь частью арсенала, который Силы обороны Украины применили в ходе операции по военно-морской базе РФ в Новороссийске – последнем крупном опорном пункте российского флота на Черном море.

По словам президента Владимира Зеленского, впервые в одной операции слаженно сработали сразу четыре типа ракет - "Паляниця", "Пекло", "Барс" и "Длинный Нептун", а также ряд ударных дронов и беспилотных катеров. Глава государства подтвердил поражение нескольких кораблей российского флота в бухте Новороссийска, в том числе фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Последствия удара ощутимы для экономики региона: зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки Украины, через него проходит до трети российского экспорта зерна. Зеленский назвал операцию проявлением "дальнобойных санкций" и заявил, что Украина будет продолжать побуждать Россию к миру дальнейшим применением оружия далекой и средней дальности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ракеты Дрони
Новости
ВСУ ударили по большому логистическому хабу Wildberries (видео)
ВСУ ударили по большому логистическому хабу Wildberries (видео)
Аналитика
РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко
Юрий Дощатовспециальный корреспондент РФ готовит удары по газу: хватит ли запасов на зиму и чем "Нафтогазу" поможет Свириденко