Запускают ли "Бандероль" с земли и можно ли ее сбить: объяснение эксперта

Россия ищет возможности запускать дрон-ракеты "Бандероль" с наземных платформ, чтобы скрыть подготовку к атакам и сделать их неожиданными для Украины. Однако это существенно сократит расстояние применения такого оружия.

РБК-Украина рассказывает, могут ли стать "Бандероли" более массовыми и возможно ли их эффективно сбивать.

Главное: Уязвимость и манёвренность. "Бандероль" наводится по сигналам спутниковой навигации и подвержена воздействию РЭБ, при этом способна активно манёврировать и снижаться до 200 метров перед ударом, а для разворота ей нужно всего 2,5 километра.

"Бандероль" наводится по сигналам спутниковой навигации и подвержена воздействию РЭБ, при этом способна активно манёврировать и снижаться до 200 метров перед ударом, а для разворота ей нужно всего 2,5 километра. Дешёвая альтернатива Х-101. В отличие от ракет Х-101, которые требуют дорогостоящей стратегической авиации, "Бандероль" собирается из имеющихся комплектующих из Китая без сложного производства, что позволяет России масштабировать её применение.

В отличие от ракет Х-101, которые требуют дорогостоящей стратегической авиации, "Бандероль" собирается из имеющихся комплектующих из Китая без сложного производства, что позволяет России масштабировать её применение. Наземный запуск. Помимо штатного пуска с БПЛА "Орион", распространяется информация о возможности запуска "Бандероли" с наземных платформ, однако авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отмечает, что это подтверждено пока только со стороны россиян.

Помимо штатного пуска с БПЛА "Орион", распространяется информация о возможности запуска "Бандероли" с наземных платформ, однако авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отмечает, что это подтверждено пока только со стороны россиян. Масштабирование атак. Несмотря на прогнозы о высокой стоимости "Бандероли" по сравнению с "Шахедами", в течение лета 2026 года враг всё чаще применяет эту дрон-ракету, особенно против регионов, близких к ВОТ.

В чем опасность "Бандеролей" и когда их начали массово применять

В ходе обстрела столицы 15 июня враг впервые применил против Киева дрон-ракету "Бандероль". Это реактивное средство поражения, которое запускается с воздушного носителя. Против регионов, более близких к ТОТ, "Бандероль" применяется регулярно.

В июне в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт Константин Криволап отмечал, что "Бандероль" не станет массовой из-за относительно высокой цены по сравнению с "Шахедами". Однако в течение лета 2026 года враг все чаще применяет эту дрон-ракету.

Фото: характеристики "Бандероли" (инфографика РБК-Украина)

Возможен ли запуск "Бандероли" с наземных платформ

"Бандероль" запускают с БПЛА "Орион", но в последнее время распространяется информация, которую могут запускать с наземных платформ. Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии РБК-Украина отмечает, что эта информация подтверждена только со стороны россиян. В то же время советник президента Сергей Бескрестнов публиковал фото "Бандероли" якобы на новой наземной пусковой установке.

"В России есть существенные проблемы относительно возможности воздушного запуска любых крылатых ракет. Соответственно, они ищут решение, которое бы позволило им диверсифицировать эти риски, потому что взлет самолета или дрона-носителя - это уже раннее предупреждение о возможности применения средств поражения", - говорит Храпчинский, добавляя, что враг ищет диверсификацию. Украины.

В то же время технические характеристики радиуса действия наземного запуска могут существенно сократить расстояние применения.

Что касается перехвата "Бандероли" – проблем с детекцией и перехватом нет , ведь эта дрон-ракета отвечает по профилю пролета крылатой ракете или реактивному дрону. В то же время, это нагружает противовоздушную оборону в классе воздушных ракет, говорит Храпчинский. Он заключает, что при наличии ракет-перехватчиков сбивать "Бандероль" реально.

По сравнению с ракетами Х-101, которые враг запускает с самолетов Ту-95, "Бандероли" Россия может масштабировать значительно больше. Это связано с тем, что для запуска ракет Х-101 нужна дорогостоящая в плане ресурса стратегическая авиация, постоянная передислокация самолетов. Кроме того, "Бандероль", в отличие от Х-101, собирается из имеющихся комплектующих из Китая и не нуждается в сложном производстве.

Поэтому враг будет пытаться увеличить и масштабировать применение "Бандеролей" и других реактивных дронов, чтобы существенно нагружать нашу противовоздушную оборону.

Как отмечал советник президента Сергей Бескрестнов ("Флэш"), "Бандероль" способна активно маневрировать во время полета и перед ударом опускается до 200 метров. Чтобы развернуться назад, ей нужно расстояние всего 2,5 километра.

Также "Бандероль" приводится по сигналам спутниковой навигации, подверженной влиянию РЭБ, но имеет систему автономной навигации. Бескрестнов назвал "Бандероль" "бюджетной" крылатой ракетой с небольшой боеголовкой.