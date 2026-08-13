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Швидкість 900 км/год: що відомо про ракети-дрони "Паляниця" та "Пекло", які атакували Новоросійськ

08:00 13.08.2026 Чт
3 хв
Наскільки далеко летять і що можуть вразити українські ракети-дрони "Паляниця" та "Пекло"?
aimg Лев Шевченко
Швидкість 900 км/год: що відомо про ракети-дрони "Паляниця" та "Пекло", які атакували Новоросійськ Фото: дрон-ракета "Пекло" (скриншот відео)
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У ніч на 12 серпня по військово-морській базі РФ у Новоросійську вперше в одній операції злагоджено спрацювали українські далекобійні ракети-дрони "Паляниця" та "Пекло" – розробки, здатні вражати цілі на відстані до 650–700 км.

РБК-Україна зібрало інформацію про характеристики дронів-ракет, що вдарили по Новоросійську.

Які характеристики має "Паляниця"

"Паляниця" – це ракета-дрон вагою 320 кг, з яких до 100 кг припадає на корисне навантаження. Максимальна дальність польоту становить 650 км, а крейсерська швидкість сягає 900 км/год. Висота польоту – від 15 до 500 м.

Україна вперше застосувала "Паляницю" у серпні 2024 року. А під час виставки озброєння MSPO 2025 Укроборонпром розкрив характеристики цієї дрон-ракети, писало видання Defense Express.

Швидкість 900 км/год: що відомо про ракети-дрони &quot;Паляниця&quot; та &quot;Пекло&quot;, які атакували Новоросійськ

Фото: характеристики "Паляниці" (інфографіка Укроборонпрому)

Довжина ракети – 3,5 м, розмах крил – 1,7 м. "Паляниця" оснащена одноконтурним турбореактивним двигуном та комбінованою системою наведення INS+GPS. Старт здійснюється з наземної пускової установки за допомогою твердопаливного прискорювача.

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Дрон-ракета (або ракета-дрон) – це проміжний клас озброєння між ударним безпілотником-камікадзе та класичною крилатою ракетою. В Україні до цього класу належать "Паляниця" та "Пекло", а також представлені пізніше "Барс" і "Рута".

У Росії прямим концептуальним аналогом вважається крилата ракета S8000 "Бандероль", яку, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, виготовляє підсанкційне підприємство "Кронштадт".

За концепцією "Бандероль" близька до українських розробок і американської протикорабельної ракети AGM-158C LRASM, але поступається їм у габаритах і потужності бойової частини.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначав РБК-Україна, що головна перевага такого боєприпасу – швидкість, яка дозволяє долати протиповітряну оборону для точкових ударів, тоді як необхідність повітряного носія та висока вартість (утричі дорожча за "Шахед") обмежують потенціал масового застосування "Бандеролі".

Чим "Пекло" відрізняється від "Паляниці"

"Пекло" – гібрид ударного дрона і крилатої ракети, розроблений українською оборонною промисловістю.

Як заявляв ексміністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час передачі першої партії ракет-дронів Силам оборони у грудні 2024 року, "Пекло" створили з нуля протягом року, і виріб уже мав успішні бойові застосування. За його словами, ракета-дрон розвиває швидкість 700 км/год і летить на відстань до 700 км.

Ракети-дрони "Паляниця" та "Пекло" стали лише частиною арсеналу, який Сили оборони України застосували в ході операції по військово-морській базі РФ у Новоросійську – останньому великому опорному пункту російського флоту на Чорному морі.

За словами президента Володимира Зеленського, вперше в одній операції злагоджено спрацювали одразу чотири типи ракет – "Паляниця", "Пекло", "Барс" і "Довгий Нептун", а також низка ударних дронів і безпілотних катерів. Глава держави підтвердив ураження кількох кораблів російського флоту в бухті Новоросійська, зокрема фрегатів "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".

Наслідки удару відчутні й для економіки регіону: зерновий термінал у Новоросійську призупинив роботу після атаки України, через нього проходить до третини російського експорту зерна. Зеленський назвав операцію проявом "далекобійних санкцій" і заявив, що Україна продовжуватиме спонукати Росію до миру подальшим застосуванням зброї далекої та середньої дальності.

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