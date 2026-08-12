Зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки дронов, - Reuters

Иллюстративное фото: зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки дронов (Getty Images)

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Российский зерновой терминал Demetra Holding в Новороссийске приостановил работу после ночной атаки украинских дронов 12 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источника агентства в отрасли, работу терминала приостановили, а оценка повреждений продолжается. "Терминал приостановил работу, сейчас оценивается нанесенный ущерб", - сообщил собеседник. Владелец Demetra Holding подтвердил повреждение терминала, но не уточнил их характер и отказался от дальнейших комментариев. Стоит отметить, что через Новороссийскский порт проходит до трети российского экспорта зерна.